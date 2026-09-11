Сред очакваните премиери са MacBook със сензорен OLED екран, нов MacBook Pro с M6, обновени устройства за умния дом и iPad mini с OLED дисплей

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Apple изглежда се подготвя за необичайно натоварен октомври, през който компанията може да представи повече от седем нови устройства в няколко от най-важните си продуктови категории. Според информация на 9to5Mac акцентът ще бъде поставен върху компютрите Mac, устройствата за умния дом и таблетите iPad. Ако очакванията се потвърдят, това ще бъде една от най-мащабните есенни продуктови вълни на Apple през последните години и ще последва традиционно силния за компанията септември, в който обикновено основното внимание е насочено към iPhone и Apple Watch.

Най-голям интерес вероятно ще предизвика изцяло преработен MacBook, който според предварителната информация ще получи OLED дисплей със сензорно управление. Подобна промяна би представлявала сериозно отклонение от досегашната философия на Apple, която в продължение на години отказваше да комбинира macOS с директно управление чрез докосване на екрана. Наред с него се очаква и нов 14-инчов MacBook Pro, оборудван с процесор от поколението M6, както и обновен iMac с по-мощен чип и допълнителни цветови варианти. През тази година Apple вече освежи голяма част от компютърното си портфолио, включително MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и Mac Studio, което прави евентуалния октомврийски дебют на M6 особено любопитен.

Сериозни промени се очакват и при устройствата за умния дом. Apple от години се опитва да изгради по-силно присъствие в тази категория, а предстоящото поколение продукти вероятно ще бъде тясно свързано с развитието на Siri и Apple Intelligence. Сред възможните премиери е нов Apple TV 4K с процесор A19 или A19 Pro и обновено дистанционно Siri Remote. Компанията може да покаже и HomePad, известен в различни слухове още като HomePod Touch - устройство с вграден сензорен дисплей, което трябва да служи като централен панел за управление на умния дом. Очаква се също HomePod mini 2 с по-мощен процесор и подобрен звук, а не е изключено Apple да обнови и пълноразмерния HomePod с по-дълбока интеграция на новото поколение Siri.

При таблетите основното внимание вероятно ще бъде насочено към новия iPad mini. Компактният модел може за първи път да получи OLED дисплей, което би било значителна промяна спрямо използвания досега LCD панел. За производителността се споменават процесори A19 Pro или дори A20 Pro, което би доближило възможностите на малкия таблет до най-мощните мобилни устройства в екосистемата на Apple. Базовият iPad също е сред продуктите, за които се подготвя обновление, но според наличната информация неговата премиера може да бъде преместена за началото на 2027 г. и така да не попадне в октомврийската продуктова вълна.

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Засега Apple не е потвърдила официално нито датата на евентуалното събитие, нито списъка с продукти, които ще бъдат представени. Ако обаче дори по-голямата част от предварителната информация се окаже точна, октомври може да донесе някои от най-съществените промени в хардуерното портфолио на компанията - от първи MacBook със сензорен OLED екран до ново поколение устройства, чрез които Apple ще опита да превърне Siri и Apple Intelligence в много по-видима част от ежедневието в дома.

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