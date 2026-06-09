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Apple обяви нова стратегия, с която цели да привлече по-малки и независими разработчици към своята екосистема, като намали бариерата за използване на изкуствен интелект.

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По време на презентация на конференцията WWDC компанията съобщи, че разработчици с под 2 милиона първоначални изтегляния в App Store ще могат да използват нейните Foundation Models чрез Private Cloud Compute без разходи за облачна инфраструктура.

Според Apple целта е да се даде достъп до "интелект от най-високо ниво" при запазване на висока степен на защита на личните данни. Компанията подчертава, че ранното експериментиране с AI не трябва да бъде ограничавано от високите разходи за инфраструктура.

Новият праг от 2 милиона изтегляния е насочен към т.нар. инди разработчици, подобно на съществуващата програма за малък бизнес в App Store, при която Apple намалява комисионните за по-малки студиа.

Компанията разширява и самата си AI платформа, като добавя поддръжка за изображения и възможност за интеграция с външни облачни модели. Това позволява на разработчиците да комбинират различни системи според нуждите на своите приложения.

Ходът идва на фона на нарастващите разходи за изкуствен интелект в индустрията. Според анализа експериментирането с големи модели става все по-скъпо, което принуждава компании да ограничават вътрешните си AI тестове и бюджети.

С новата политика Apple се позиционира като алтернатива с по-ниска цена за навлизане в AI разработката, особено за малки екипи, които нямат ресурс да поддържат собствена инфраструктура.

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