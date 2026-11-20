Новата технология ще работи с приложения, ще отваря сайтове и ще пише програмен код, като ще изпълнява сложни задачи вместо потребителя

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Apple подготвя собствен AI агент, способен самостоятелно да управлява компютър и да изпълнява задачи вместо потребителя. За плановете на компанията става ясно от нова обява за работа, в която се търси ръководител на екип за разработване на подобна технология. Бъдещият асистент ще може да разглежда уебсайтове, да работи с различни приложения, да изпълнява команди и дори да създава и проверява програмен код.

За разлика от традиционните гласови асистенти, които основно отговарят на въпроси и изпълняват отделни команди, новата система ще може да извършва последователни действия без постоянна човешка намеса. Например потребителят би могъл да възложи задача, изискваща събиране на информация от интернет, обработка на документи и работа с няколко приложения. Агентът ще избира необходимите инструменти и ще преминава между тях, като Apple поставя специален акцент върху поверителността на данните.

Компанията навлиза в област, в която OpenAI, Anthropic и Meta вече разработват подобни решения. Успоредно с това Apple подготвя допълнителни механизми за сигурност, които да ограничат риска от предоставяне на прекомерен достъп до устройствата на AI агенти на трети страни. Според информацията в iOS 27.3 се предвиждат предупреждения при опити за предоставяне на пълен контрол върху устройството.

Засега проектът се намира в ранен етап на разработка, а Apple не е обявила официално дата за представянето му. Според публикацията компанията се стреми да пусне технологията до края на 2027 г. Ако плановете се осъществят, това може съществено да промени начина, по който потребителите работят с Mac, превръщайки изкуствения интелект от обикновен помощник в инструмент, който действително върши работа вместо тях.

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