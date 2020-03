1026 Снимка: Getty Images/ Guliver Photos, архив

Apple успя да постигне споразумение по заведен в Щатите колективен иск, който я обвиняваше в умишлено забавяне на старите модели iPhone. Предложеното решение, което очаква одобрение от съдията по делото, може да коства на компанията 500 милиона долара. Това означава, че всеки от засегнатите потребители може да получи по 25 долара в зависимост от броя на включилите се в иска, предава Mobile Bulgaria.

Американската компания отрича, че е извършила нарушение, но все пак се е съгласила на споразумение, за да избегне допълнителните разходи от продължаване на делото, което беше заведено в края на 2017. Тогава Apple призна това, което подозираха много потребители на iPhone - с остаряването си телефоните започват да работят все по-бавно.

Компанията оправда това с батериите в устройствата - с остаряването им техните параметри се променят, а забавянето на производителността на устройствата удължава техния живот. Мнозина обаче видяха в действията на Apple доказателство за планирано излизане от употреба, което да накара потребителите да купят новите продукти на компанията.

Потребителското недоволство след това признание накара Apple да намали цената за подмяна на износените батерии, което коства милиони долари на американците. Въпреки това срещу компанията започнаха разследвания в САЩ и няколко европейски страни. Наскоро Франция глоби Apple с 25 милиона евро заради забавянето и подвеждането на клиентите, които не са били наясно с това.

Според споразумението за колективния иск в САЩ компанията ще трябва да плати 310 - 500 милиона долара. Щатските собственици на iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE имат право да получат по 25 долара всеки. Сумата може да се увеличи или намали според броя на устройствата, които подлежат на плащане, но минималната сума, която ще осигури Apple, е 310 милиона долара.

Междувременно ищците, чиито имена са в колективния иск, ще получат по 1500 долара. За осигурилите доказателства по делото ще има 3500 долара, а адвокатите ще поискат съда да им осигури 93 милиона долара като такси и още 1.5 милиона долара за направени разходи.