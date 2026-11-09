Асистентът ще управлява приложенията на Apple и външни услуги, а впоследствие ще може самостоятелно да изпълнява продължителни задачи

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Apple значително ускорява работата по превръщането на Siri в пълноценен ИИ агент, който да се конкурира с решения като OpenAI Dots и Meta Muse. Според журналиста от Bloomberg Марк Гурман генералният директор на компанията Джон Тернус оказва натиск върху старшия вицепрезидент по разработката на софтуер Крейг Федериги, настоявайки новите възможности да бъдат готови възможно най-бързо. Федериги вече успя да пусне версия на Siri с изкуствен интелект, но в Apple признават, че все още изостават от водещите си конкуренти.

През следващите месеци асистентът трябва да получи две съществени подобрения. Първото ще позволи на Siri да управлява с по-голяма точност собствените приложения на Apple и да извършва конкретни действия вместо потребителя. Асистентът например ще може да завърта и изрязва изображения в приложението "Снимки" или да пренарежда отворените раздели в Safari. Очаква се тези възможности да станат достъпни с iOS 27.3.

По-значителната промяна ще бъде интеграцията с приложения и услуги на други разработчици, която според Гурман е планирана за пролетта. Благодарение на нея Siri ще може да изпълнява цели задачи, без потребителят да отваря и управлява ръчно съответното приложение. Сред посочените примери са поръчването на храна чрез Grubhub и резервирането на маса в ресторант през OpenTable.

Дългосрочната цел на Apple обаче е много по-амбициозна. Компанията иска Siri да се превърне в истински агентен помощник, способен не само да изпълнява отделни команди, но и да следи поставени цели, да определя следващите необходими действия и да продължава работата си без потребителят да стартира ръчно всяка стъпка. По подобен начин действат конкурентни системи като OpenAI Dots, Meta Muse и Grok.

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Според Марк Гурман Siri може да придобие по-развити агентни възможности още през следващата година. Apple практически няма възможност да отлага подобна трансформация, тъй като очакванията на потребителите към ИИ асистентите бързо нарастват, а конкурентите вече разработват системи, способни да изпълняват продължителни и редовно повтарящи се задачи с минимална човешка намеса.

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