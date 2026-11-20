Джон Маккормак се пенсионира след осем години в компанията, а напускането му съвпада с навлизането на изкуствения интелект във фотографията

1055 Снимка: Apple

Apple се раздели с един от най-важните специалисти, отговарящи за фотографските възможности на iPhone. Джон Маккормак (Jon McCormack), който през последните осем години ръководеше разработката на софтуера за камерите и приложенията "Камера" и "Снимки", се е пенсионирал в края на октомври. Компанията все още не е назначила негов постоянен наследник, а отговорностите му временно са разпределени между досегашните му заместници.

Маккормак имаше ключова роля в развитието на мобилната фотография на Apple, като координираше работата на софтуерните инженери и специалистите по камери и процесори. Сред проектите, в които е участвал, са обновената предна камера на iPhone 17 и новите фотографски възможности на серията iPhone 18 Pro, включително камерата с променлива бленда. Неговият екип отговаряше и за алгоритмите за обработка на изображения, които са съществена част от качеството на снимките.

Любопитен момент е отношението на Маккормак към генеративния изкуствен интелект. Той последователно защитаваше идеята, че фотографията трябва да отразява действителни събития, а не изображения, променени или създадени от AI. Това разбиране се различава от подхода на конкуренти като Google и Samsung, които все по-активно внедряват генеративни инструменти за редактиране на снимки. Въпреки това няма данни пенсионирането му да е свързано с разногласия относно стратегията на Apple.

След напускането му екипите зад приложенията "Камера" и "Снимки" преминават под ръководството на Себастиен Марино-Мес (Sebastien Marineau-Mes), който отговаря за интеграцията на изкуствения интелект в операционните системи на Apple. Промяната идва в момент, когато компанията ускорява разработката на AI функции и преструктурира част от ръководните си екипи. Именно начинът, по който Apple ще съчетае автентичната фотография с възможностите на генеративния AI, ще бъде сред интересните въпроси за бъдещите поколения iPhone.

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