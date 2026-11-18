5225 Снимка: US Army

Американската армия проведе демонстрация с бойни дронове и безпилотни наземни машини в Германия. Изпитанията се състояха на 12 ноември 2026 г. на военния полигон Графенвьор и показаха как автономни системи могат да атакуват цели, да действат съвместно и да носят различни видове въоръжение.

Особено впечатление предизвика теста на наземната машина R3NEGADE, оборудвана с пускова установка HIV3 за рояци от дронове-камикадзета. От нея беше изстреляна група безпилотни апарати, които извършиха координирана автономна атака срещу набелязана цел.

Друга машина R3NEGADE беше оборудвана с дистанционно управлявана оръжейна система и противотанкова ракета Javelin. Така американската армия показа как безпилотните наземни платформи могат да носят различно въоръжение и да изпълняват разнообразни бойни задачи, без войниците да се намират непосредствено до тях.

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В демонстрацията участваха Центърът за развитие на бойните способности на американската армия (DEVCOM), командването на американските сили в Европа и Африка и Седмото командване за подготовка и обучение на армията. Основната цел беше да се оцени как безпилотните технологии могат да увеличат обсега на ударите, да намалят излагането на войниците на опасност и да предложат по-достъпни решения за бъдещи бойни операции.

На демонстрациите можеше да се види и контейнер за бързо разгръщане на безпилотни системи. Подобна конфигурация бе използвана от украинската операция "Паяжина". При нея дронове-камикадзета бяха скрити в товарен контейнер и транспортирани до вътрешността на Русия - на хиляди километри от фронтовата ивица. Там те извършиха една от най-големите атаки по ВВС на Русия.

Американската армия търси евтини решения за масово производство и показаните платформи на учението отговарят на тези искания. Изборът на Германия за демонстрацията също не е случаен. Американските сили в Европа редовно провеждат учения със съюзниците си от НАТО. Новите системи могат да дадат на подразделенията повече възможности за реакция при заплахи на големи разстояния.

"Става въпрос за мащаб. Нуждаем се от мащабируеми, евтини и достъпни, но смъртоносни решения за нашите бойци", подчерта Трой Бранън, стратегически съветник в DEVCOM, който ръководи демонстрацията.

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