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НАСА разкри нови подробности за мисията "Артемида III", която е планирана за следващата година и се очертава като най-сложния пилотиран космически полет в историята на агенцията. За първи път една мисия ще координира три отделни изстрелвания, три космически кораба и множество скачвания в орбита около Земята.

NASA

"Артемида III" няма да каца на Луната. Вместо това четиричленният екипаж ще тества в реални условия взаимодействието между кораба Orion и двата търговски лунни модула - Starship на SpaceX и Blue Moon на Blue Origin. Успехът на мисията трябва да подготви първото пилотирано кацане по програмата "Артемида IV", планирано за 2028 г.

"Артемида III" ще бъде прецизно хореографиран танц с изключително сложна последователност от изстрелвания и операции както за наземните, така и за летателните екипи. Това ще бъде една от най-амбициозните мисии, които НАСА някога е предприемала", заяви ръководителят на програмата "Артемида" Джереми Парсънс.

Досега само една пилотирана мисия е извършвала скачване с два различни кораба, пригодени за екипаж. Това е съветската мисия "Союз Т-15" през 1986 г., когато космонавтът Леонид Кизим посещава последователно космическите станции "Салют 7" и "Мир".

НАСА обяви екипажа и целите на мисията "Артемида III"
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При "Артемида III" първи в орбита ще бъде изведен лунният модул Blue Moon с ракетата New Glenn на Blue Origin. Той ще може да остане в космоса до 30 дни, което ще позволи на инженерите да проверят състоянието и работата му преди пристигането на астронавтите.

След това ще бъде изстреляна ракетата Space Launch System (SLS), която ще изведе кораба Orion с четиримата астронавти. След скачването с Blue Moon двама от тях ще преминат в лунния модул, за да проверят системите за поддържане на живота, авиониката и съвместимостта между двата космически апарата. На борда ще има и тестова версия на новия скафандър, предназначен за бъдещите разходки по лунната повърхност.

По-късно към мисията ще се присъедини Starship на SpaceX. Корабът ще бъде изстрелян отделно от Флорида и ще използва версията V3, която все още е в процес на разработка.

При "Артемида III" астронавтите няма да могат да преминат в него, тъй като той няма да разполага с обитаем отсек. Вместо това НАСА ще тества комуникацията, системите за скачване и маневриране между Orion и Starship.

За разлика от бъдещата "Артемида IV", при която Starship ще трябва да бъде зареден с гориво в орбита чрез поне 15 допълнителни полета на танкери, по време на "Артемида III" всеки от двата лунни модула ще бъде изведен в космоса само с едно изстрелване.

НАСА показа тестове на скафандъра за Луната (снимки)
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Мисията ще изисква безпрецедентна координация между НАСА, SpaceX, Blue Origin, Военновъздушните сили на САЩ и операторите на различните стартови площадки във Флорида. Освен синхронизирането на графиците трябва да бъдат осигурени и общи ресурси, включително инфраструктура и доставки на технически газове за подготовката на ракетите.

След около две седмици в околоземна орбита Orion ще се отдели от Starship и ще поеме обратно към Земята. Подобно на "Артемида II", капсулата ще се приводни с помощта на парашути в Тихия океан край западното крайбрежие на САЩ.

Ако всички изпитания преминат успешно, НАСА ще разполага с необходимите данни, за да пристъпи към "Артемида IV" - мисията, която трябва да върне американски астронавти на Луната за първи път след повече от половин век.

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