708 Снимка: NASA/Johns Hopkins APL

Умишленият сблъсък на космически апарат с малкия астероид Диморфос е променил съществено неговата форма и движение, съобщават ДПА и БТА, като се позовава на анализ на новите изображения, публикувани вчера от Европейската космическа агенция (ЕКА).

Според астрофизика Патрик Мишел, участник в мисията, на мястото на удара от космическия апарат DART (Double Asteroid Redirection Test) на НАСА през септември 2022 г. се е образувал кратер с размерите на стадион. Вследствие на сблъсъка астероидът е придобил по-сплесната форма и вече се преобръща хаотично, съобщават от ЕКА. Резултатите могат да помогнат на учените да разработят по-ефективни методи за отклоняване на астероиди и предотвратяване на потенциално катастрофални сблъсъци със Земята.

Диморфос е с диаметър около 150 метра и обикаля около по-големия астероид Дидимос. В момента двойката астероиди се намира на около 190 милиона километра от Земята.

Последиците от удара на DART се изследват от мисията "Хера" на ЕКА, която предостави първите изображения с висока разделителна способност на променения астероид. Сблъсъкът успешно е променил орбитата на Диморфос около Дидимос, като е съкратил орбиталния му период с около 33 минути - до 11 часа и 23 минути. Учените обаче все още анализират данните от мисията "Хера", за да оценят по-точно ефективността на опита за отклоняване на астероида.

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Изображенията показват и стотици скални отломки, движещи се около двойката астероиди. Размерите им варират от тези на футболна топка до тези на пералня, посочва изследователката Наоми Мърдок, която участва в екипа за анализ на данните от мисията "Хера".

Засега учените не могат да установят дали отломките са резултат от удара на DART или произхождат от друг източник. Те биха могли да представляват опасност за два малки спътника, които трябва да извършат близки прелитания край Диморфос, поради което изследователите оценяват дали да коригират планираните им траектории, отбелязва ДПА.

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