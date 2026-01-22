Той би помогнал при нова непредвидима ситуация със здравето на екипажа

226 Снимка: NASA

Астронавтите, евакуирани миналата седмица от Международната космическа станция (МКС) с капсулата "Дракон" на "Спейс Екс", казаха, че преносим ултразвуков апарат им е бил "супер полезен" по време на медицинската криза, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По време на първата си публична изява след завръщането си на Земята, четиримата астронавти отказаха да разкрият кой от тях се е нуждаел от медицинска помощ и по каква причина. Това беше първата медицинска евакуация на НАСА за 65 години човешки космически полети.

Майк Финке от НАСА посочи, че екипажът е използвал бордовия ултразвуков апарат, след като медицинският проблем е възникнал на 7 януари, ден преди планираната космическа разходка, която беше внезапно отменена.

"Наистина помогна", каза още Финке, цитиран от АП. "Разбира се, нямахме други големи апарати, каквито имаме тук на планетата Земя", добави той. "Опитваме се да се уверим, че всички преди полета са наистина, наистина добре. Но понякога се случват изненади, а екипът беше готов... подготовката беше изключително важна."

Японският астронавт Кимия Юи посочи, че е изненадан колко добре се е отплатила цялата предполетна подготовка при справянето със здравословните проблеми. "Можем да се справим с всякаква трудна ситуация", каза Юи. "Това всъщност е много добър опит за бъдещето на човешките космически полети."

Астронавтите излетяха миналия август от Флорида и се приземиха в Тихия океан край бреговете на Сан Диего миналата седмица, припомня още АП.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.