Решението цели да даде на астронавтите възможност да заснемат по-непосредствени и лични моменти

НАСА официално разреши на астронавтите да носят личните си смартфони по време на космически мисии - промяна, която ще влезе в сила още с предстоящите полети Crew-12 и "Артемида II". Това е първият път, в който агенцията позволява използването на съвременни телефони като част от екипировката на екипажите.

Мисията Crew-12 се очаква да отпътува към Международната космическа станция в рамките на дни, докато "Артемида II" - първият пилотиран полет около Луната от края на 60-те години насам - беше отложена за март. Според администратора на НАСА Джаред Айзъкман, решението цели да даде на астронавтите възможност да заснемат по-непосредствени и лични моменти, които да споделят както със семействата си, така и с широката публика.

Използването на съвременни iPhone и Android устройства ще позволи по-спонтанно заснемане на снимки и видео, което вероятно ще превърне тези мисии в едни от най-добре документираните в историята на агенцията. Промяната идва и като знак за по-гъвкав подход към одобрението на хардуер за космически полети - процес, който традиционно е бавен и силно консервативен заради високите рискове.

"Оспорихме дългогодишни процеси и сертифицирахме модерна техника за космически полети в ускорени срокове", написа Айзъкман. По думите му този оперативен подход ще бъде от ключово значение за бъдещите научни изследвания в орбита и на лунната повърхност.

Досега НАСА разчиташе основно на специализирани камери, включително по-стари модели DSLR на Nikon и екшън камери GoPro. Макар и надеждни, те отстъпват по гъвкавост и удобство на съвременните смартфони, които комбинират камера, обработка и споделяне в едно устройство.

Решението не е напълно безпрецедентно. При частни пилотирани мисии SpaceX вече е разрешавала използването на смартфони в космоса. За НАСА обаче това е символична стъпка към модернизация и по-тясна връзка между космическите мисии и публиката на Земята.

