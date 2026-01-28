НАСА навлиза в последната фаза на подготовка за първата пилотирана мисия до Луната от повече от половин век насам. В петък четиримата астронавти от мисията "Артемида II" официално влязоха в карантина - стандартна процедура преди дългосрочни космически полети.

Агенцията обяснява, че целта на карантината е да се минимизира рискът членовете на екипажа да се разболеят в дните преди изстрелването, което би могло да доведе до отлагане на мисията. Този период, наричан "програма за здравна стабилизация", обикновено започва около 14 дни преди старта.

Според НАСА ранното начало на карантината осигурява допълнителна гъвкавост, докато екипите работят по възможните стартови прозорци през февруари. Астронавтите ще могат да поддържат контакт със свои близки, но при стриктно спазване на мерките - избягване на обществени места, носене на маски и ограничаване на близките контакти.

"Артемида II" ще изпрати екипаж от четирима души на облитане около Луната, като те ще достигнат най-далечната точка, до която хора са се отдалечавали от Земята. По време на полета астронавтите ще се приближат на около 7400 километра от обратната страна на Луната, преди да започнат четиридневното си завръщане към Земята.

Преди изстрелването НАСА планира да проведе т.нар. "мокра генерална репетиция" - пълна симулация на старта със зареждане на ракетата, докато екипажът вече е в карантина. Тестът може да се състои още на 31 януари или в началото на февруари.

Ракетата Space Launch System и корабът Orion, който ще превози астронавтите, вече са разположени на стартов комплекс 39B в космическия център "Кенеди" във Флорида. Ако всичко протече по план, изстрелването може да се осъществи най-рано на 6 февруари, макар официалната дата все още да не е потвърдена.

Мисията "Артемида II" е ключова стъпка в програмата на НАСА за устойчиво завръщане на хората на Луната. По думите на администратора на агенцията Джаред Айзъкман, това ще бъде "исторически момент за пилотираната космонавтика", който ще изпрати хора по-далеч от Земята от всякога и ще подготви почвата за бъдещи лунни кацания.

Следващата мисия - "Артемида III" - може да върне астронавти на лунната повърхност за първи път от мисията "Аполо 17" през 1972 г. Очаква се тя да бъде реализирана през следващата година, като НАСА все още трябва да вземе ключови решения, включително избора на апарат за кацане на Луната.

