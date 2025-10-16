Хирон проявява от време на време и активност, характерна за кометите, изхвърляйки газ и прах в космоса

286 Снимка: Celestia Team/Wikimedia Commons/GNU General Public License

Астрономи са наблюдавали формирането на пръстени около леденото небесно тяло Хирон, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в сп. "Астрофизикъл джърнъл летърс".

Пръстените на Сатурн, които обграждат гигантската планета, са сред чудесата на Слънчевата система. В нея обаче съществуват и по-малки небесни тела със системи от пръстени, които сами по себе си са впечатляващи, макар мащабът им да не е толкова величествен.

Учени сега съобщават, че за първи път са наблюдавали система от пръстени в процес на формиране и еволюция около Хирон, който се движи в орбита около Слънцето в пространството между Сатурн и Уран. Системата се състои от четири пръстена и дифузен материал, обграждащи малкото ледено тяло.

Хирон е част от клас обекти, наречени "кентаври", които населяват външната част на Слънчевата система между Юпитер и Нептун, проявявайки характеристики както на астероиди, така и на комети.

Официално наречен "(2060) Хирон", той е с диаметър от около 200 километра и са му необходими около 50 години, за да завърши една обиколка около Слънцето. "Кентаврите" се състоят главно от скали, воден лед и сложни органични съединения.

От откриването му през 1977 г. астрономите наблюдават Хирон от време на време и от години знаят, че той е заобиколен от някакъв вид материал. В рамките на настоящото изследване учените са получили най-добри данни за ледения обект през 2023 г., като са използвали телескоп на обсерваторията "Пико дос Диас" в Бразилия, в допълнение към данни от 2011-а, 2018-а и 2022 г.

Направените наблюдения ясно показват, че Хирон е заобиколен от добре очертани пръстени - три плътни - на разстояние между 273 и 438 километра от центъра му, и четвърти, намиращ се на около 1400 километра.

Сравнявайки данните от различните наблюдения на Хирон, изследователите са открили значителни промени в системата от пръстени - явно доказателство, че те се развиват в реално време, според Кристиан Лучано Перейра от Националната обсерватория в Бразилия и водещ автор на изследването.

"Това ни предоставя рядката възможност да наблюдаваме как възникват и се променят подобни структури", казва Перейра.

Ученият допълва, че пръстените на Хирон вероятно са съставени главно от воден лед, смесен с малки количества скално вещество, подобно на тези на Сатурн.

Хирон проявява от време на време и активност, характерна за кометите, изхвърляйки газ и прах в космоса. През 1993 г. небесният обект дори е "показал" малка опашка.

"Това е еволюираща система, която ще ни помогне да разберем динамичните механизми, управляващи създаването на пръстени и спътници около малки тела", каза астрономът и съавтор на проучването Брага Рибас от Федералния технологичен университет в Парана.

Всички четири големи външни планети от Слънчевата система - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, имат пръстени, като тези на Сатурн са най-внушителните. От 2014 г. астрономите откриват, че някои от по-малките тела също разполагат с такива. Хирон има четири пръстена - колкото "кентавъра" Харикло и два ледени обекта отвън Нептун - Хаумея и Куаоар.

"Това разнообразие ни напомня, че образуването на пръстени не е характерно само за големите планети. Говорим за универсален процес, който може да се случи навсякъде, където съществуват подходящи условия", казва още Перейра.

Екипът от бразилски, френски и испански изследователи е използвал метод, наречен звездно затъмнение, за да наблюдава пръстените.

