Обектът има маса поне колкото тази на Юпитер

532 Снимка: iStock by Getty Images

Учени откриха необичаен обект в далечна звездна система, който не може лесно да бъде определен като планета или луна. Откритието поставя под въпрос традиционните определения за небесните тела извън Слънчевата система.

Обектът обикаля около кафяво джудже, което от своя страна се движи в орбита около звездата CD-35 2722. Кафявите джуджета са небесни тела с маса между тази на газовите гиганти и най-малките звезди.

Тъй като новооткритият обект не обикаля директно около звезда, той не може да бъде определен като планета според традиционните представи. В същото време той не обикаля и около планета, което означава, че не е луна в обичайния смисъл на думата.

"Тази система е трудна за описание с понятия като "планета" и "луна", които са създадени въз основа на Слънчевата система", казва Кевин Хой от Европейската южна обсерватория, който е водещ автор на изследването, публикувано в списание Nature.

Според учените досега са открити над 6000 екзопланети, но нито една екзолуна не е потвърдена категорично. Съществуват няколко кандидати, но доказателствата за тях остават спорни.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Изследователите предлагат новото тяло да бъде наричано "екзоспътник" (exosatellite). То има маса поне колкото тази на Юпитер, докато кафявото джудже е над 30 пъти по-масивно от най-голямата планета в Слънчевата система.

"Екзоспътникът е достатъчно масивен, за да бъде планета, но не обикаля около звезда. Вместо това той обикаля около обект, който сам обикаля около звезда. Заради тази необичайна конфигурация ни се иска да го наричаме луна, въпреки че не прилича на малките скалисти луни в нашата система", обяснява Хой.

Основната звезда в системата, CD-35 2722, има приблизително половината от масата на Слънцето и се намира на около 72 светлинни години от Земята.

Откритието е направено с помощта на телескопа Very Large Telescope (VLT) на Европейската южна обсерватория. Астрономите са засекли малки колебания в движението на кафявото джудже, причинени от гравитационното влияние на загадъчния обект.

Откритието предизвика дискусии сред астрономите. Международният астрономически съюз все още няма официално определение за понятието "луна", което допълнително усложнява класификацията.

Не всички учени приемат предложеното название. Професорът по астрофизика Роман Рафиков от Университета в Кеймбридж, който не е участвал в изследването, смята, че новият обект трябва да бъде определен просто като планета.

"Не мисля, че тук има неяснота. Наричам системата звезда - кафяво джудже двойна система, а новия обект - планета около един от компонентите", казва той.

Подобно мнение изразява и астрономът Надер Хагигипур от Хавайския университет.

"Силно вярвам, че новооткритият обект представлява неуспешно ядро на звезда и цялата система трябва да се разглежда като система от три подзвездни тела. Обектът с масата на Юпитер не е спътник", посочва той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.