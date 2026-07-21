Изкуственият пръстен ще преминава над всяка точка на Земята два пъти дневно - вечер след залез и преди изгрев

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Астрономи предупреждават, че амбициозните планове за изстрелването на над един милион спътници с орбитални центрове за данни и десетки хиляди космически огледала могат да променят необратимо нощното небе. Според учените резултатът може да бъде изкуствен светещ пръстен около Земята, който ще бъде видим от всяка точка на планетата.

Професорът по астронавтика Хю Луис от Университета на Бирмингам заявява, че подобен брой спътници ще трябва да бъдат разположени в една и съща орбитална равнина по границата между деня и нощта. Това ще създаде ефект, наподобяващ пръстените на Сатурн.

"Ако погледнете към небето през нощта, всички тези спътници ще бъдат разположени в една равнина, много близо един до друг и движещи се в една и съща посока. Влиянието върху нощното небе ще бъде абсолютно катастрофално", казва Луис.

Според него светещата лента може да бъде по-ярка от всяка звезда или планета, а в някои случаи дори да съперничи на яркостта на пълната Луна.

Идеята доскоро изглеждаше като научна фантастика, но през последната година множество компании представиха планове за изграждане на орбитални центрове за данни. Сред тях са SpaceX, Starcloud, Cowboy Space, Orbital и Blue Origin, които са подали заявления до Федералната комисия по комуникациите на САЩ за изстрелването на общо над един милион спътници. Китай също обяви намерение да изгради собствена мрежа от орбитални центрове за данни през следващите пет години.

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Паралелно с това американската компания Reflect Orbital планира да изведе в орбита 50 000 огледала, които да отразяват слънчева светлина към Земята след залез. Първият демонстрационен апарат вече получи разрешение за изстрелване.

Според Луис всички тези системи ще трябва да използват т.нар. орбита по линията между деня и нощта, която осигурява непрекъсната слънчева светлина.

"Орбиталните центрове за данни и проектът на Reflect Orbital разчитат на 24 часа слънчева светлина в Космоса. Това е възможно само при специфична орбита, която следва границата между деня и нощта", обяснява той.

Подобно мнение споделя и астрономът Саманта Лоулър от Университета на Реджайна в Канада. Заедно със свои колеги тя създава компютърни симулации на няколко планирани спътникови съзвездия.

Резултатите показват, че броят на видимите спътници ще надхвърли този на звездите. Изкуственият пръстен ще преминава над всяка точка на Земята два пъти дневно - вечер след залез и преди изгрев.

"Той ще преминава над главите ни по едно и също време всяка вечер. През зимата ефектът ще бъде още по-силен", казва Лоулър.

Макар моделите да се основават на публично достъпни данни и все още да не са преминали научно рецензиране, изследователите смятат, че последствията за астрономията могат да бъдат сериозни.

Разсеяната светлина от подобен пръстен ще осветява небето до два часа след като самите спътници вече са под хоризонта.

"Ще можем да правим много по-малко научни наблюдения със същите телескопи и на същата цена. Изследвания като търсенето на опасни астероиди ще бъдат сериозно затруднени", предупреждава Лоулър.

Според симулациите някои проекти, сред които Project Sunrise на Blue Origin, могат да образуват и втора орбитална равнина. Това би създало ярка фигура с формата на буквата X над основния пръстен.

Особено сериозни опасения будят космическите огледала на Reflect Orbital. Според по-ранно изследване на Европейската южна обсерватория съзвездие от 50 000 такива апарата може да увеличи яркостта на нощното небе с до 300 процента и практически да направи най-мощните астрономически телескопи неизползваеми.

"Ако в орбита има огледала, астрономията приключва", заявява Лоулър.

Американското астрономическо дружество също критикува решението на Федералната комисия по комуникациите да разреши тестовия полет на Reflect Orbital. Според организацията подобни системи могат да повредят чувствителна научна апаратура, да заслепят пилоти и шофьори и дори да причинят трайно увреждане на зрението при наблюдение с телескоп.

От Reflect Orbital заявяват, че разработват технологията си в сътрудничество с научната общност и възлагат независими изследвания за оценка на въздействието ѝ върху околната среда и астрономията.

Въпреки това учените предупреждават, че липсват ясни международни правила за оценка на подобни проекти. Федералната комисия по комуникациите вече заяви, че влиянието върху оптичната астрономия не попада в нейните правомощия, което според изследователите оставя въпроса без реален регулатор.

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