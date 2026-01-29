Астероидът 2024 YR4 може да се сблъска с Луната през 2032 г., освобождавайки енергия, равна на 6,5 мегатона тротил, и да предизвика метеорни дъждове над Земята, предупреждават учени в ново научно изследване.

Астероидът е открит на 27 декември 2024 г. от телескопа ATLAS в Чили. Първоначалните изчисления сочеха малка, притеснителна вероятност той да удари Земята през декември 2032 г., като за кратко рискът достигна 3,1% - най-високият, регистриран досега за потенциално опасен обект. Последващи наблюдения обаче почти напълно изключиха сблъсък със Земята.

Според актуални данни на NASA и Центъра за изследване на близко-земни обекти към JPL, вероятността 2024 YR4 да удари Луната е около 4,3%. Макар това да означава над 96% шанс ударът да не се случи, учените подчертават, че при сблъсък събитието ще бъде безпрецедентно.

Изчисленията показват, че ударът би създал кратер с диаметър около 1 километър и би бил най-енергичният лунен сблъсък, наблюдаван в човешката история. Освободената енергия би била достатъчна да предизвика сеизмични вълни, регистрирани от съвременни лунни сеизмометри по цялата повърхност на Луната.

При евентуален удар до 100 милиона килограма лунен материал може да бъде изхвърлен в космоса. Част от този материал би могъл да достигне пространството между Земята и Луната, а малка част - дори атмосферата на Земята под формата на метеори.

Най-сериозният потенциален риск не е за хората на Земята, а за изкуствените спътници, които могат да се окажат в траекторията на отломките.

Учените прогнозират, че сблъсъкът ще бъде съпроводен от ярка светкавица, видима с просто око, последвана от инфрачервено сияние от разтопена лунна скала, което може да продължи часове.

Ако се случи, събитието ще предостави уникална възможност за изучаване на ударни процеси, лунната геология и защитата на планетата от астероиди. Според учените то може да се превърне в "веднъж на поколение" шанс за наука и наблюдения в реално време.

Изследването все още не е преминало рецензиране и е публикувано в предварителния научен архив arXiv.

