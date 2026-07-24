Липсата на открити сигнали не е разочароващ резултат, а аргумент бъдещите SETI програми да обхванат по-широк диапазон от радиочестоти

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Астрономи смятат, че търсенето на сигнали от извънземни цивилизации може да е насочено към грешна част от радиоспектъра. Ново изследване показва, че учените вероятно пренебрегват честоти, на които също е възможно да се предават изкуствени сигнали.

Резултатите бяха представени от докторантката Луиза Мейсън от Университета на Манчестър по време на Националната астрономическа среща на Кралското астрономическо дружество във Бирмингам.

В продължение на десетилетия програмите за търсене на извънземен разум (SETI) са концентрирани върху т.нар. "водна дупка" - сравнително тих диапазон между 1,42 и 1,66 GHz. Тези честоти са ограничени от естествените радиоизлъчвания на водорода и хидроксилната група, които образуват водата. Заради универсалното значение на водата учените предполагат, че разумна цивилизация би избрала именно този диапазон за междузвездна комуникация.

Новото изследване поставя под съмнение това предположение.

"В продължение на десетилетия търсенето в рамките на SETI беше съсредоточено върху сравнително малка част от радиоспектъра. Искахме да разберем какво би се случило, ако потърсим на съвсем различно място", казва Луиза Мейсън.

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Вместо да използва специално отделено време за наблюдения, тя анализира архивни данни от радиотелескопа ALMA в пустинята Атакама в Чили. Масивът от антени обикновено се използва за други астрономически изследвания, но записаните данни позволяват да бъдат търсени и потенциални техносигнатури.

Изследването се фокусира върху милиметровите и субмилиметровите радиочестоти - диапазон, който почти не е използван в досегашните SETI програми.

"Милиметровите и субмилиметровите радиочестоти остават почти напълно неизследвани в рамките на SETI. Нашата цел е да отворим ново пространство за подобни търсения", допълва Мейсън.

Макар че анализът не е открил признаци на извънземни технологии, авторите смятат, че най-важният резултат е новият метод за обработка на данните.

При наблюденията телескопите заснемат не само основния обект, но и множество звезди във фонов режим. Досега броят им се оценяваше чрез астрономически каталози, които често пропускат по-слаби или скрити звезди.

Екипът използва галактическия модел Besançon, който симулира разпределението на звездите в Млечния път. Така става ясно, че предишно изследване с 1327 наблюдения всъщност не е обхванало около 288 000 звезди, както се е смятало, а над 6,1 милиона.

Според учените това означава, че съществуващите архивни наблюдения могат да бъдат използвани много по-ефективно за търсене на извънземен разум.

Изследователите подчертават, че липсата на открити сигнали не е разочароващ резултат, а аргумент бъдещите SETI програми да обхванат по-широк диапазон от радиочестоти и да използват по-пълноценно вече събраните астрономически данни.

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