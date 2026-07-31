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Австралийският комисар по електронната сигурност започна съдебно производство срещу Telegram заради предполагаеми нарушения на правилата за ограничаване на терористично и насилствено екстремистко съдържание. Делото е внесено във Федералния съд на Австралия, като регулаторът обвинява комуникационната платформа, че не е реагирала адекватно на сигнали за видеозаписи от екзекуции, масови убийства и едни от най-тежките терористични нападения през последните години.

Според внесените в съда документи австралийски потребители са сигнализирали Telegram за общо 12 публикации между юли и октомври 2025 г. Три от тях са съдържали вече идентифицирани материали, свързани с терористични организации или нападения. Регулаторът твърди, че платформата не е премахнала десет от публикациите и не е спряла или блокирала профилите и каналите, чрез които те са били разпространявани.

Сред посочените материали са видеозаписи, свързани с нападението срещу две джамии в Крайстчърч през 2019 г., при което бяха убити 51 души, както и с расистката атака в супермаркет в американския град Бъфало през 2022 г. Австралийският комисар Джули Инман Грант заяви, че част от съдържанието е останало достъпно продължително време, въпреки че Telegram вече е бил официално уведомен за него. По думите ѝ подобни материали не са просто архив на извършено насилие, а могат да бъдат използвани за пропаганда, вербуване и допълнителна радикализация.

Ако съдът приеме, че Telegram не е изпълнил австралийските кодекси и стандарти за онлайн безопасност, платформата може да бъде санкционирана с до 54,6 млн. австралийски долара, или приблизително 38 млн. щатски долара. Това не е първият конфликт между Telegram и австралийския регулатор. През февруари 2025 г. компанията получи глоба от близо 958 000 австралийски долара, след като закъсня с повече от пет месеца да предостави изискана информация за мерките си срещу терористично съдържание и материали със сексуална експлоатация на деца.

Telegram отхвърли новите обвинения и обяви, че ще ги оспорва в съда. Представител на компанията посочи, че усилията ѝ срещу тероризма са добре документирани и че само през 2026 г. са били блокирани хиляди екстремистки общности. Делото в Австралия идва в особено напрегнат момент за основателя на платформата Павел Дуров, който ден по-рано беше обвинен от руските власти в подпомагане на терористична дейност и включен от "Росфинмониторинг" в списъка на екстремистите и терористите. Telegram остава една от най-големите комуникационни платформи в света с над един милиард активни потребители месечно.

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