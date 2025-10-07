"Това означава, че можем да създадем по-добри поддържащи системи за живота на астронавтите, за да бъдат те здрави по време на дългите мисии"

Проучване на австралийски учени показва, че бактерия, важна за човешкото здраве, може да оцелее в екстремните космически условия и да се върне на Земята, давайки надежда за бъдещи мисии до Марс, пише Синхуа, цитирана от БТА.

Космическите агенции планират да изпратят екипаж до Червената планета в рамките на десетилетия, но поддържането на живота там би било по-трудно, ако важна бактерия загине по време на полета.

Учените изпратили спори от Bacillus subtilis - микроб, който подпомага имунитета, здравето на стомаха и кръвообращението в космоса, с ракета, изстреляна в Швеция, казват от австралийския Кралски институт за технологии на Мелбърн (RMIT), който ръководи проучването.

След като се върнали на Земята, спорите не показали промени в способността да растат и тяхната структура останала същата. Това показва, че ключови микроби за човешкото здраве могат да оцелеят при космически полет, е мнението на изследователите.

"Това означава, че можем да създадем по-добри поддържащи системи за живота на астронавтите, за да бъдат те здрави по време на дългите мисии", казва проф. Елена Иванова от RMIT, съавтор на проучването, публикувано в научното списание npj Microgravity.

Експертът по космическа наука и съавтор от RMIT Гейл Айлс добавя: "Това проучване разширява разбирането ни как животът може да издържи на сурови условия, като ни предоставя ценна информация за бъдещи мисии на Марс и по-далеч".

