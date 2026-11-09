Професор от Yale оценява шансовете му да запази поста си на 50 на 50. Скандалът може да има последствия за цялата AI индустрия заради централната роля на компанията в сектора.

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Бордът на директорите на Nvidia започна независимо разследване след информация за извънбрачна връзка на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг с Алис Хуанг, ръководител в компанията Megaspeed. Американските власти подозират жената във връзки с китайското разузнаване и предаване на информация на Пекин. Според Джефри Соненфелд, професор в Yale School of Management, шансовете на Хуанг да запази поста си са приблизително 50 на 50. Той определя ситуацията като проява на изключително лоша преценка. По думите му подобно поведение би довело до уволнението на всеки друг служител на Nvidia.

Соненфелд обаче смята, че дългогодишните успехи на Хуанг могат да му помогнат. Той е съосновател на Nvidia от 1993 г. и е изградил огромно доверие в технологичния сектор. То обаче може бързо да се изчерпи, особено ако разследването установи, че ръководителят е пренебрегнал сериозни рискове за компанията.

Засега няма повдигнати обвинения. Китайското посолство във Вашингтон определи твърденията като "неоснователни клевети и злословия". Бордът на Nvidia също заяви, че не разполага с данни за компрометиране на националната сигурност или фирмени тайни.

Един от основните въпроси е дали Хуанг е знаел за предполагаемата разузнавателна дейност на Алис Хуанг. Според The New York Times американски представители смятат, че той трудно би могъл да остане в неведение. Първоначалната оценка на разузнаването обаче била, че изпълнителният директор не е знаел.

Разследването ще разгледа и отношенията на Nvidia с Megaspeed. Сингапурската компания е най-големият клиент на производителя в Югоизточна Азия и според публикация на The New York Times е закупила негови чипове за около 2 милиарда долара. Властите се интересуват дали чрез препродажба или отдалечен достъп технологията е достигала до китайски клиенти в нарушение на американските ограничения за износ. Nvidia отхвърли подобни обвинения и заяви, че те са били разследвани и опровергани още миналата година.

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Допълнителен проблем е липсата на очевиден наследник на Хуанг. Той поддържа необичайно плоска управленска структура, при която около 60 души докладват директно на него. Според Соненфелд при подобна криза бордовете често търсят външен ръководител. Сред възможните имена той споменава бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид.

Последиците могат да излязат далеч извън пределите на Nvidia. Компанията е инвестирала в OpenAI, Anthropic, xAI, CoreWeave и Nebius. През август тя подписа и предварителни споразумения с големи финансови институции за мобилизиране на над 500 милиарда долара инвестиции, като Хуанг заяви, че Nvidia може да гарантира до една четвърт от сумата.

Засега Хуанг остава начело на компанията. На 17 ноември Nvidia ще представи финансовите си резултати, а ден по-късно трима председатели на комисии в Камарата на представителите на САЩ искат да проведат закрит разговор с него. Соненфелд очаква, че дори изпълнителният директор да запази поста си, може да се наложи да прехвърли част от ежедневните управленски решения.

Случаят поставя и по-широк въпрос за сигурността в технологичния сектор. Според Соненфелд компаниите в индустрията прилагат значително по-небрежни практики за защита на информацията в сравнение с отбранителните производители. Изходът от разследването ще бъде важен не само за личното бъдеще на Хуанг, но и за доверието в Nvidia като основен двигател на световния AI бум.

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