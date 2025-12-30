Според компанията Max Space станцията им може да бъде изведена в орбита още през 2029 г.

1941 Снимка: Max Space

Американският космически стартъп Max Space представи амбициозен проект за надуваема орбитална станция, която може да се разгъне до пълния си размер от един-единствен модул след изстрелване. Проектът, наречен Thunderbird Station, обещава вътрешен обем от около 348 кубични метра - приблизително една трета от обема на Международната космическа станция - при само един старт с ракета Falcon 9 на SpaceX.

Според компанията станцията може да бъде изведена в орбита още през 2029 г., като идеята е да предложи значително повече обитаемо пространство в сравнение с традиционните модулни конструкции. За разлика от МКС, която бе сглобявана в продължение на години чрез множество сложни и скъпи мисии, Thunderbird Station ще се разгръща като балон в космоса, осигурявайки голям обем при минимален брой изстрелвания.

Концепцията включва просторен интериор с големи куполни прозорци за наблюдение на Земята и космоса, както и мащабни екрани за комуникация и развлечения. Предвидени са индивидуални модули за лично пространство на астронавтите, а вътрешното разпределение ще може да се променя според нуждите на мисията - както за работа, така и за живот в орбита.

Проектът идва в ключов момент, тъй като Международната космическа станция се очаква да бъде изведена от експлоатация след около пет години. Това поставя въпроса за бъдещето на дългосрочните научни експерименти в ниска околоземна орбита, а НАСА вече търси решения от частния сектор чрез програмата си за търговски орбитални станции. Именно тази инициатива е дала допълнителен тласък на Max Space да ускори разработката си.

Преди пълномащабната версия обаче компанията планира да изстреля по-малък прототип не по-рано от 2027 г. като част от споделена мисия на SpaceX. Един от ключовите тестове ще бъде устойчивостта на конструкцията срещу микрометеорити и космически отломки - проблем, който става все по-сериозен с нарастващия трафик в орбита.

Въпреки предстоящите инженерни предизвикателства, ръководството на Max Space гледа още по-далеч в бъдещето. Според главния изпълнителен директор Салим Миян, технологията може да бъде адаптирана не само за орбитални станции, но и за мисии до Луната и Марс, превръщайки надуваемите хабитати в ключов елемент от следващото поколение космически изследвания.

