Американският космически стартъп Max Space представи амбициозен проект за надуваема орбитална станция, която може да се разгъне до пълния си размер от един-единствен модул след изстрелване. Проектът, наречен Thunderbird Station, обещава вътрешен обем от около 348 кубични метра - приблизително една трета от обема на Международната космическа станция - при само един старт с ракета Falcon 9 на SpaceX.

Според компанията станцията може да бъде изведена в орбита още през 2029 г., като идеята е да предложи значително повече обитаемо пространство в сравнение с традиционните модулни конструкции. За разлика от МКС, която бе сглобявана в продължение на години чрез множество сложни и скъпи мисии, Thunderbird Station ще се разгръща като балон в космоса, осигурявайки голям обем при минимален брой изстрелвания.

Вижте как се строи първата изцяло частна космическа станция
Виж още Вижте как се строи първата изцяло частна космическа станция

Концепцията включва просторен интериор с големи куполни прозорци за наблюдение на Земята и космоса, както и мащабни екрани за комуникация и развлечения. Предвидени са индивидуални модули за лично пространство на астронавтите, а вътрешното разпределение ще може да се променя според нуждите на мисията - както за работа, така и за живот в орбита.

Проектът идва в ключов момент, тъй като Международната космическа станция се очаква да бъде изведена от експлоатация след около пет години. Това поставя въпроса за бъдещето на дългосрочните научни експерименти в ниска околоземна орбита, а НАСА вече търси решения от частния сектор чрез програмата си за търговски орбитални станции. Именно тази инициатива е дала допълнителен тласък на Max Space да ускори разработката си.

Преди пълномащабната версия обаче компанията планира да изстреля по-малък прототип не по-рано от 2027 г. като част от споделена мисия на SpaceX. Един от ключовите тестове ще бъде устойчивостта на конструкцията срещу микрометеорити и космически отломки - проблем, който става все по-сериозен с нарастващия трафик в орбита.

Въпреки предстоящите инженерни предизвикателства, ръководството на Max Space гледа още по-далеч в бъдещето. Според главния изпълнителен директор Салим Миян, технологията може да бъде адаптирана не само за орбитални станции, но и за мисии до Луната и Марс, превръщайки надуваемите хабитати в ключов елемент от следващото поколение космически изследвания.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040