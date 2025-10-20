6201 Скрийншот: CCTV 7

Войната на бъдещето няма да прилича на тази, която познаваме от учебниците. От една страна можем да сме сигурни в интегрирането на все повече изкуствен интелект в бойните машини. Но преди това ще видим и нещо друго - все повече машини, които летят, движат се по суша или плуват ще бъдат с хибридно или с изцяло електрическо задвижване. Това не е тенденция, а почти необратим процес.

Промяната не засяга само енергийните източници, но и начина, по който се вземат решения. Изкуственият интелект вече е част от почти всеки военен процес, а интеграцията му в управлението на енергийните системи прави машините по-ефективни и самостоятелни.

Прогнозите за следващото десетилетие са категорични - всички нови военни превозни средства ще напускат заводите като хибриди или 100% електрически. Най-голямото предизвикателство обаче стои пред символа на сухопътната мощ - танка.

Двете най-силни армии на планетата, тази на Съединените щати и тази на Китай, вече показаха как си представят новото поколение бронирани машини.

Китайският Type 100 или идващият тихо хищник

На последния военен парад в Пекин през септември, Китай показа своя Type 100 - първия хибриден боен танк на Народноосвободителната армия. Той е оборудван с хибриден дизел-електрически двигател, способен да развие до 1500 конски сили, което му позволява да достига 80 км/ч по шосе и 50 км/ч извън пътя.

Естествено, хибридният танк ще може да се движи и само на ток. Тази нова система не само намалява теглото и разхода на гориво, но и прави машината много по-тиха, позволявайки ѝ да се приближава почти безшумно до противника и да нанася "тихи и изненадващи атаки", както описват китайските офицери.

Основното му оръжие е автоматично зареждащо се 105-милиметрово оръдие, което благодарение на нови технологии по скорост и кинетика е сравнимо с по-големите 120 и 125 мм оръдия. Освен това танкът разполага с 12,7-милиметрова картечница на дистанционно управление, оборудвана с оптични и термални системи, способна да сваля дронове.

Type 100 има и четири радара с активна фазирана решетка, които работят заедно с активна защитна система GL-6 - тя изстрелва специални боеприпаси, за да унищожава приближаващи се ракети, снаряди или дори камикадзе-дронове. Танковият екипаж от трима души се намира в тежко бронирана капсула, защитена от експлозии, а куполът е напълно безпилотен. Това позволява и създаването на безпилотна версия в бъдеще.

Китайският хибриден танк е и "умна" бойна машина - сензорите му осигуряват 360-градусово наблюдение, а всеки член на екипажа носи очила с добавена реалност, чрез които може да управлява оръжейните системи само с движение на главата. Машината може също да комуникира и координира действията си с дронове и други безпилотни системи.

Големият плюс на Китай е, че серийното производство на Type 100 вече е започнало.

Американският M1E3 Abrams или прераждането на американския брониран юмрук

От другата страна на Тихия океан Съединените щати работят по наследника на легендарния Abrams - новият M1E3, който ще въведе американската армия в хибридната ера. Разработката е започнала още през миналото десетилетие, а първите прототипи се очакват през 2026 г.

Новият M1E3 ще използва хибриден електрически двигател, който е 50% по-икономичен от сегашния, и ще намали теглото на машината с около 10 тона. Куполът, подобно на китайския танк, ще бъде необитаем, като екипажът ще се свие от четирима на трима войници.

Танкът ще разполага с ново оръдие с автоматично зареждане, усъвършенствана броня за защита от дронови атаки и възможност да изстрелва управляеми противотанкови ракети и хиперзвукови боеприпаси.

Вграден изкуствен интелект ще следи бойното поле, ще открива заплахи от голямо разстояние и ще приоритизира целите, докато екипажът се фокусира върху управлението.

Abrams M1E3 ще може да комуникира с безпилотни въздушни средства и дори да координира атаки с роботизирани бойни превозни средства.

Двубоят на бъдещето - танкове срещу дронове

Както Type 100, така и M1E3 Abrams са създадени с една и съща мисия - да докажат, че танковете все още имат място на бойното поле, доминирано от дронове и високоточни оръжия. Новото поколение машини е по-леко, по-тихо и по-интелигентно, но най-важното - то е електрифицирано.

Тези хибридни гиганти ще променят не само начина, по който се водят битки, но и военната логистика. Зареждането, поддръжката и транспортирането ще станат по-ефективни, а електрическите инженерни машини, подпомагани от AI, ще ускорят разминирането и възстановяването на терени след сражения.

Но дали дроновете отново няма да надвият танковете е въпрос, на който тепърва предстои да се отговори. Едно е сигурно. Светът навлиза в нова военна епоха - енергийна, тактическа и структурна трансформация, в която изкуственият интелект вече е неизменна част от всяка бойна система. И ако в миналото танковете бяха символ на груба сила и стомана, днес те се превръщат в тихи, умни и хибридни машини.

