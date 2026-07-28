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BAE Systems представи пълноразмерен макет на новия си автономен боен самолет Brontanax по време на международното авиошоу във Фарнбъро. Машината е определяна като първия британски самостоятелно разработен безпилотен автономен боен апарат от типа Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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Brontanax е част от по-широката програма Storm Fighter на Великобритания, която има за цел да създаде изтребители от шесто поколение и допълнителни автономни платформи за тяхната поддръжка.

Вижте как изглежда Brontanax >> >> >>

Самолетът е разработен като средноразмерен автономен "верен помощник" (loyal wingman), който ще може да действа съвместно с пилотирани бойни самолети като Eurofighter Typhoon и бъдещия Tempest.

BAE Systems описва Brontanax като модулна платформа, която може бързо да бъде адаптирана за различни мисии. Сред възможните роли са носител на ракети, разширение на сензорните възможности на бойните самолети, платформа за електронна война и средство за прецизни удари по наземни цели.

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Самолетът ще може да изпълнява задачите си автономно или под управлението на пилотиран изтребител или наземен команден център.

BAE Systems не разкрива подробни технически характеристики на Brontanax. Компанията посочва само, че размерите му са приблизително сравними с тези на учебно-тренировъчния самолет Hawk.

"Кралските военновъздушни сили са решени да се превърнат в първата военновъздушна сила в Европа от шесто поколение. Това изисква иновации и ускорено внедряване на най-модерни технологии, за да останем напред в една все по-сложна и оспорвана бойна среда", заяви сър Харв Смит, началник на щаба на Кралските военновъздушни сили.

Той допълни, че съвместната работа с BAE Systems е важна стъпка към тази цел и че прототипът се очаква да извърши първи полет през следващата година.

Програмата Storm Fighter получава 300 млн. британски лири от инвестиционния план за отбраната на Великобритания. Според британските военни тя трябва да промени бъдещите бойни способности на страната и да ускори развитието на автономни системи.

В момента Brontanax преминава наземни изпитания. Първите летателни тестове са планирани за 2027 г., а въвеждането му на въоръжение се очаква около 2030 г.

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