Източник: Huawei България е на второ място по физическа активност в Европа, показват данни на Huawei

5594 Източник: Huawei

По данни на Huawei България е на второ място сред осем европейски пазара по физическа активност. Потребителите у нас ходят пеша средно по 232 минути седмично, но 58% от тях смятат, че трябва да се движат повече, а едва 13% знаят точно колко физическа активност им е необходима.

Желанието за по-активен начин на живот е налице в Европа, но намирането на време за спорт, а понякога дори и знанието откъде да започнем, остава предизвикателство. Това показват данни на Huawei за здравословните навици, проведено от Ipsos сред близо 5000 пълнолетни в осем европейски държави: България, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания, Турция и Обединеното кралство¹.

Източник: Huawei

На пръв поглед картината е положителна. 84% от анкетираните в Европа ходят пеша всяка седмица, а средното време за ходене е 143 минути седмично. Ходенето пеша остава най-разпространената форма на физическа активност. Въпреки това 55% от европейците смятат, че трябва да спортуват повече, а 45% не знаят колко физическа активност се препоръчва за човек на тяхната възраст, пол или с тяхното физическо състояние.

Подобна тенденция се наблюдава и в България, където физическата активност е висока, но усещането, че е необходимо повече движение, остава широко разпространено. 58% от анкетираните у нас смятат, че трябва да се движат повече, а едва 13% знаят точно колко физическа активност им е необходима.

Така се очертава основното противоречие в резултатите: хората осъзнават значението на движението, но не винаги успяват да го превърнат в устойчив навик.

Липсата на време е основна пречка пред физическата активност в Европа

За почти половината европейци най-голямата пречка пред повече движение е липсата на време. 45% от анкетираните споделят, че биха спортували повече, ако разполагаха с повече време. Предизвикателството е особено отчетливо сред хората на възраст между 35 и 44 години, при които този дял достига 52%.

На второ място е липсата на мотивация, посочена от 36% от анкетираните. Работата, семейните ангажименти и останалите ежедневни задачи често оставят малко място за планирани тренировки. Това показва, че предизвикателството пред по-активния начин на живот не се свежда само до мотивацията. За много хора трудността е да намерят начин да включат движението в натовареното си ежедневие.

Разликите между мъжете и жените също са показателни. Мъжете в Европа отделят средно с 66 минути повече седмично за физическа активност в сравнение с жените, а почти половината от европейките посочват липсата на време като пречка да спортуват повече.

Източник: Huawei

Възприятията за физическото състояние невинаги съвпадат с данните

Анкетата откроява и разминаване между начина, по който хората възприемат собственото си физическо състояние, и резултатите от данните за теглото и ръста им.

Сред европейските мъже 56% попадат в категориите наднормено тегло или затлъстяване според изчисленията на база тегло и ръст. Едва 37% обаче се определят като принадлежащи към тези категории. При жените разликата е значително по-малка: 38% попадат в категориите наднормено тегло или затлъстяване, докато 36% оценяват себе си по същия начин.

Източник: Huawei

Българските резултати също показват, че теглото остава важна част от картината на физическото състояние. Според изчисленията на индекса на телесна маса (BMI), базирани на посочените от участниците ръст и тегло, 33% от анкетираните у нас са с наднормено тегло, а 19% са със затлъстяване. Общият дял от 52% е над средното за Европа, което е 47%. 42% от участниците в България са в категорията с нормално тегло при 48% средно за Европа.

Тегло (по BMI) България Европа Поднормено 6% 4% Нормално 42% 48% Наднормено 33% 30% Затлъстяване 19% 17%

Резултатите показват, че физическата активност и теглото дават различни гледни точки към здравословните навици. Проследяването на движението е важна част от цялостната картина, но само по себе си не е достатъчно, за да опише физическото състояние на човек.

Испания оглавява класацията по физическа активност в Европа, а България е втора

Навиците за движение се различават в отделните европейски държави. Първото издание на Huawei European Fitness Index² сравнява осемте изследвани пазара въз основа на участието в различни физически активности, времето, отделено за тях, и присвоените теглови коефициенти според интензивността им. Индексът поставя Испания на първо място, следвана от България и Турция. Франция заема последната позиция, след Румъния.

Активност България Европа България мин./ седмица Европа мин./ седмица Ходене 91% 84% 232 143 Планински преходи 58% 48% 69 47 Тренировки у дома 57% 42% 42 28 Ракетни спортове 19% 14% 9,6 6,3 Бягане 33% 31% 15 19 Силови тренировки 30% 26% 16 21 Плуване 24% 22% 9 11

България постига 121,6 пункта при средно 100 за Европа и отчита най-висок резултат по обем на физическата активност сред осемте пазара. Основен принос за това имат ходенето пеша, планинските преходи и тренировките у дома.

91% от анкетираните в България ходят пеша всяка седмица, като отделят средно по 232 минути за тази активност. Планинските преходи също са популярни: 58% от участниците ги практикуват, със средно 69 минути седмично.

Тренировките у дома са част от седмичните навици на 57% от анкетираните. Те отделят за тях средно по 42 минути седмично, което е най-високият резултат за тази активност сред изследваните пазари. България се откроява и при ракетните спортове: 19% от участниците ги практикуват, като средното време е 9,6 минути седмично.

При някои по-интензивни активности обаче българите отделят по-малко време от средното за Европа. За бягане те отделят средно 15 минути седмично при 19 минути за Европа, за силови тренировки - 16 минути при 21 минути, а за плуване - 9 минути при 11 минути.

Индексът отчита физическата активност и по пол. В България жените постигат 124,6 пункта спрямо 118,2 пункта при мъжете, което е приблизително 5% по-висок резултат. Така страната ни се отличава не само с високия обем на движение, но и с по-висок резултат при жените.

Източник: Huawei

Може ли технологията да помогне за преодоляване на тези пречки?

Един от интересните резултати в анкетата е свързан с ролята на носимите на китката устройства. 46% от пълнолетните европейци вече използват смартчасовници. Почти половината от тях (47%) споделят, че устройството ги е насърчило да бъдат по-активни.

Отчетлива разлика се наблюдава и в спортните навици. Участниците, които използват смарт устройства, отделят средно приблизително 44% повече време седмично за бягане в сравнение с всички анкетирани. 76% от потребителите на смарт устройства са доволни от решението си, а 43% от потребителите на смартчасовници определят себе си като много удовлетворени.

Източник: Huawei

Българските резултати допълват тази картина. Анкетата показва и връзка между смарт устройствата и информираността за движението. Сред потребителите на смарт устройства в Европа 63% имат поне приблизителна представа за препоръчителното ниво на физическа активност за тяхната възраст, пол и здравословно състояние. В България този дял е 56%.

Тези резултати показват как технологиите могат да подкрепят по-осъзнатото отношение към движението. Проследяването на ежедневната активност, поставянето на цели и наблюдението на напредъка помагат на хората да разберат по-добре собствените си навици и да открият възможности за повече движение в рамките на обичайното си ежедневие.

От проследяване на физическата активност към ежедневен помощник

Резултатите от анкетата очертават промяна в ролята на носимите на китката устройства. Използвани първоначално предимно за отчитане на крачките и записване на тренировките, днес те все по-често са част от цялостния подход към личното здраве и физическата активност.

За Huawei това е част от по-широкия стремеж чрез носимите технологии информацията за здравето и движението да бъде по-достъпна в ежедневието. Устройствата на компанията използват собствената технология TruSense, която обединява сензори и алгоритми в продуктовото портфолио на Huawei.

Серията HUAWEI WATCH GT 7 предлага до 21 дни живот на батерията³ и над 100 режима за тренировки и спорт, включително ски, колоездене и голф.

Серията HUAWEI WATCH 6 има усъвършенстван X-TAP сензор и измерва 11 здравни показателя с едно докосване4.

HUAWEI WATCH D35 поддържа 24-часово амбулаторно измерване на кръвното налягане (ABPM), което помага на потребителите да проследяват стойностите на кръвното си налягане в рамките на денонощието, дори и по време на сън.

Източник: Huawei

Основният извод от анкетата е, че желанието за повече движение е налице, но за много хора остава предизвикателство да намерят време и да разберат каква активност е подходяща за тях. България е сред най-активните пазари в изследването, но данните показват, че дори при висок обем на движение има място за по-добра информираност и по-балансирани навици.

Проследяването на ежедневната активност и поставянето на реалистични цели могат да бъдат отправна точка. Носимите технологии предлагат един от начините хората да опознаят по-добре навиците си и да превърнат повече движение в естествена част от ежедневието.

¹ Анкетата Huawei Health Behavior Survey е проведена върху представителна извадка от хора на възраст между 18 и 64 години във всяка от държавите. Броят на анкетираните е 600 за всяка държава (N = 600).

² Huawei European Fitness Index е съставен индекс, който отчита участието на анкетираните в различни физически активности, времето, отделено за тях, и теглови коефициенти според интензивността на съответните активности. Резултатите се основават на самооценката на участниците.

³ Данните са получени в лабораториите на Huawei. Реалното време на работа може да варира в зависимост от конкретния продукт, навиците на употреба и факторите на околната среда.

4 Нито този продукт, нито функцията Health Glance са предназначени за медицинска употреба. Резултатите са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицински изследвания, диагностика или лечение. Наличността на здравни данни варира в зависимост от държавата и региона; направете справка с конкретния интерфейс на Вашия часовник.

5 Смарт устройството не е медицинско изделие. Всички данни и резултати от измерванията са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицинска диагностика или лечение.