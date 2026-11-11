Българската Dronamics демонстрира безпилотна система за ранно въздушно предупреждение
Дронът Black Swan е оборудван с разузнавателни и сензорни системи на германската HENSOLDT. Технологията е насочена към укрепване на отбранителните способности на Европа и по източния фланг на НАТО
Българската компания Dronamics демонстрира в България безпилотна система за ранно въздушно предупреждение, която съчетава наблюдение от въздуха с възможности за разузнаване, откриване и проследяване на цели. Изпитанието е проведено миналата седмица пред потенциални клиенти от отбранителния сектор.
В демонстрацията е участвал дронът Black Swan, оборудван с пълния набор от системи за мисии AEW и ISTAR на германската компания HENSOLDT. Комплексът включва и платформата MDOcore.
AEW (Airborne Early Warning) обозначава системи за ранно въздушно предупреждение, които откриват потенциални заплахи от въздуха. ISTAR обединява дейности по събиране на разузнавателна информация, наблюдение и откриване на цели. Комбинацията позволява на безпилотния апарат да изпълнява по-широк кръг от задачи в сравнение с обикновените разузнавателни дронове.
Проектът носи името Detect & Defend и беше обявен за първи път на Мюнхенската конференция по сигурността по-рано тази година. Според Dronamics това е първата в Европа безпилотна система, която съчетава въздушно ранно предупреждение с възможности за ISTAR.
Разработката обединява характеристиките на Black Swan с технологиите на HENSOLDT. Българският дрон осигурява продължителност на полета, капацитет за полезен товар и голям обсег, а германската компания предоставя сензорните системи и оборудването за изпълнение на специализираните мисии.
От Dronamics посочват, че тази комбинация превръща Black Swan в един от най-многофункционалните безпилотни летателни апарати от клас III на НАТО. Тази категория включва големи безпилотни системи с възможности за изпълнение на сложни задачи и продължителни полети.
Основната цел на Detect & Defend е да укрепи европейските отбранителни способности и да отговори на нарастващите нужди от наблюдение и ранно предупреждение по източния фланг на Европа и в Черно море. Демонстрацията в България е била насочена към потенциални потребители от отбранителния сектор.