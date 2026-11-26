Полетите ще бъдат посветени изцяло на спътници на клиенти на българската компания. Първата мисия е планирана за 2029 г. и ще излети от космическия център в Кейп Канаверал

2873 Снимка: Blue Origin

Българската космическа компания EnduroSat подписа споразумение с космическата коммпания на Джеф Безос - Blue Origin. Договорът е за две специализирани изстрелвания с мегаракетата New Glenn. Полетите ще бъдат предназначени изцяло за спътници на клиенти на EnduroSat, а първият от тях е планиран за 2029 г.

Вижте как изглежда ракетата New Glenn на Blue Origin >> >> >>

И двете мисии ще стартират от Кейп Канаверал, Флорида. Съгласно договора EnduroSat ще осигури спътниците, тяхната интеграция и подготовка за полет. Така компанията ще може да предлага на клиентите си услуга, която обхваща целия процес - от проектирането и производството на апаратите до извеждането им в орбита и последващата им експлоатация.

Споразумението осигурява предварително запазен капацитет за изстрелване. Това дава на българската компания по-голяма свобода при планирането на мисии с по-големи спътници и цели съзвездия от апарати.

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Ракетата New Glenn е разработена за тежки товари и разполага с възможност за многократна употреба на първата степен. Според Blue Origin версията 7x2 може да извежда до 45 метрични тона в ниска околоземна орбита и до 13 тона в геостационарна трансферна орбита.

Обтекателят на ракетата е с диаметър седем метра. Това позволява превозването на големи космически апарати или на множество по-малки спътници в рамките на една мисия. Първата степен е проектирана за минимум 25 полета.

Ракетата New Glenn е разработена за тежки товари и разполага с възможност за многократна употреба на първата степен. Според Blue Origin версията 7x2 може да извежда до 45 метрични тона в ниска околоземна орбита и до 13 тона в геостационарна трансферна орбита.

Обтекателят на ракетата е с диаметър седем метра. Това позволява превозването на големи космически апарати или на множество по-малки спътници в рамките на една мисия. Първата степен е проектирана за минимум 25 полета.

Капацитетът на New Glenn ще позволи на EnduroSat да използва различни конфигурации на своите спътникови платформи. Сред тях са моделите Frame S и Frame L от класа ESPA, както и по-голямата Frame Max, предназначена за полезен товар с маса до три тона.

"Да направим космоса достъпен за всички означава да премахнем най-големите пречки пред нашите клиенти. С две мисии на New Glenn, посветени изцяло на тях, те ще могат да извеждат по-големи космически апарати и цели съзвездия, като същевременно разширяват дейността си по-бързо и работят с един партньор от първоначалната концепция до орбитата", заяви основателят и изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев.

От Blue Origin също подчертават, че товароносимостта на New Glenn позволява изпълнението на различни по мащаб мисии - от отделни спътници с маса няколко тона до изстрелването на множество апарати.

"New Glenn дава на EnduroSat възможност да извежда в орбита повече космически апарати на своите клиенти", заяви Джордан Чарлс, старши вицепрезидент на програмата New Glenn в Blue Origin.

Договорът е част от разширяването на дейността на EnduroSat в производството на спътници и предоставянето на услуги за космически мисии. Компанията наскоро получи поръчки от TrustPoint за съзвездие, предназначено за позициониране, навигация и синхронизация, независимо от GPS, както и от Vantor за ново поколение спътници за наблюдение на Земята.

През май 2025 г. фондът Founders Fund на Питър Тийл инвестира около 49 милиона долара в българския сателитен производител EnduroSat.

С двете договорени изстрелвания българската компания си осигурява по-голям контрол върху целия процес по реализация на клиентските мисии. Това включва проектирането, производството, интеграцията на полезния товар, изстрелването и операциите в орбита.

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