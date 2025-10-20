Националите ни имат нужда от 10 000 лева, за да участват на един от най-технологичните нови спортове

486 Снимка: fai.org/wdsc

Българският национален отбор по дрон футбол започва дарителска кампания, за да осигури средствата, необходими за участието си в първото Световно първенство по дрон футбол, което ще започне на 15 ноември 2025 година в Шанхай, Китай.

Необходимата сума е 10 000 лева и ще бъде използвана за логистика, транспорт и закупуване на консумативи, нужни за подготовката и представянето на отбора.

Световното първенство ще събере водещите нации в един от най-новите и бързо развиващи се технологични спортове. Участието на България ще бъде възможност да покажем своя потенциал в съчетаването на технологии, образование и спорт.

От Българската федерация по авиомоделизъм подчертават, че подкрепата за отбора е подкрепа за българските таланти и за развитието на STEM направленията у нас. Всеки принос е стъпка към достойното представяне на страната на световната сцена.

Дарения могат да се направят по следната сметка:

IBAN: BG15UNCR75271052762410

BIC: UNCRBGSF

Основание: Подкрепа за националния отбор по дрон футбол

Организаторите съобщават, че при покриване на значителна част от нужната сума или при целева подкрепа, съществува възможност за брандиране - логото на компанията дарител може да бъде поставено върху екипировката на отбора и върху комуникационните материали, свързани с участието на България в шампионата.

Какво представлява дрон футболът?

Дрон футболът е спорт, който съчетава технологии, екипна стратегия и бързи рефлекси. Две петчленни отбора се състезават, като се стремят да вкарат повече точки в кръгла висяща врата във въздуха чрез специално защитени летящи дрон-топки.

Всеки отбор разполага с пет дрона в клас F9A-A и с три дрона при клас F9A-B, като само един от тях е нападател и може да отбелязва гол. Останалите изпълняват защитни и тактически роли - блокират противниковите атаки или подпомагат пробивите.

Мачът се играе в три сета, всеки с продължителност три минути. Въпреки краткото време, темпото е изключително високо - дроновете летят с голяма скорост, а състезателите трябва да поддържат пълна концентрация през цялата среща. Зрителите също остават без дъх, следейки динамичните въздушни сблъсъци.

С участието си в световното първенство, българският отбор по дрон футбол има шанс не само да се състезава с най-добрите в света, но и да постави България на картата на технологичните спортове - област, която обединява млади инженери, програмисти и пилоти в обща кауза.

Дрон футболът е не само забавление, но и платформа за развитие на технически умения (сглобяване, настройка и пилотиране на дронове), както и на важни житейски умения като работа в екип и бързо мислене.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.