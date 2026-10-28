Акциите на компании от сектора загубиха 40% от стойността си за четири месеца, но инвестициите в AI продължават да растат

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Балонът около изкуствения интелект в Китай започна да се свива, а според някои може вече да се е спукал. За последните четири месеца индексът STAR50, който включва компании от секторите на изкуствения интелект и полупроводниците, е загубил 40% от стойността си. Спадът е заличил около 480 млрд. долара пазарна капитализация, съобщава Ройтерс.

"Фондовият пазар постепенно се превърна в спекулативен. А сега виждаме как балонът се пука", коментира базираният в Пекин фондов мениджър Дун Баочжън пред агенцията.

Спадът засегна и отделни водещи компании. Акциите на Unitree, китайски производител на роботи, са загубили половината от стойността си след шумното първично публично предлагане през август. Производителят на чипове CXMT пък е поевтинял с повече от една четвърт само за последния месец.

Въпреки разпродажбите интересът към сектора не е изчезнал. Според Bloomberg китайската компания за изкуствен интелект DeepSeek наскоро е привлякла 15 млрд. долара в един от най-големите инвестиционни рундове в историята на страната. Huawei са уредили 2,3 млрд. долара заем, предназначени за закупуване на още чипове за AI.

Ситуацията в Китай обаче има и специфични особености. САЩ ограничават достъпа на китайски компании до международните пазари и технологии. Вашингтон обмисля и пълна забрана за китайски доставчици на оборудване за центрове за данни. Сред засегнатите потенциално компании е Zhongji Innolight, чиито оптични трансивъри са важни за преноса на огромните обеми данни, необходими на системите с изкуствен интелект.

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Тези ограничения може да са допринесли за спада на китайския пазар наред със спекулативните очаквания. Китайските компании срещат и трудности при продажбата на своите AI продукти в чужбина, заради политиката и влиянието на САЩ. Затова не е изключено част от спада да отразява не само съмненията в рентабилността на сектора, но и последиците от ограничения достъп до международните пазари.

Въпреки различията между Китай и западните икономики, мащабът на инвестициите в изкуствен интелект напомня за тенденциите в САЩ и Европа. Според Goldman Sachs акциите на компании, свързани с AI, представляват около 42% от общата пазарна капитализация на китайския фондов пазар.

В същото време става все по-трудно да се пренебрегва въпросът дали огромните вложения в технологията ще донесат достатъчна възвръщаемост. Наскоро Anthropic разкри в документите си за предстоящо първично публично предлагане очаквани загуби от 80 млрд. долара и планове за инвестиции от още 1 трилион долара в центрове за данни през следващото десетилетие. Това засилва опасенията, че дори водещите компании в сектора може да останат далеч от устойчивата печалба.

Според Ройтерс инвеститори, подкрепяни от китайската държава, са продавали акции по време на пазарни подеми, за да ограничат прекомерните колебания. Мярката е част от усилията на властите да овладеят нестабилността. Спадът обаче поставя и по-широк въпрос - дали търсенето на продукти с изкуствен интелект ще оправдае вложените в разработката и инфраструктурата средства.

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