Американският сенатор от Върмонт Бърни Сандърс призова за въвеждане на мораториум върху строителството на нови центрове за данни, които захранват бързото и според него слабо регулирано развитие на изкуствения интелект. В публикувано в социалните мрежи видео той обяви, че ще настоява Конгресът да "натисне пауза", докато обществото не изясни какви ще са реалните последици от тази технологична надпревара.

"Този процес се развива изключително бързо и ние трябва да го забавим", заяви Сандърс, подчертавайки, че AI и роботиката са "най-трансформиращите технологии в историята на човечеството". Според него ключовият въпрос не е само какво могат да направят тези технологии, а кой реално печели от тяхното масово внедряване.

Сенаторът насочи критиките си към най-богатите хора в света, които според него са основните двигатели зад агресивното развитие на AI.

"Не е изненада, че именно мултимилиардерите бутат тези технологии напред. Те не се будят нощем, притеснени как AI ще помогне на работещите семейства", каза Сандърс.

Призивът му идва на фона на сериозни икономически сътресения в САЩ. По думите му разходите, свързани с AI инфраструктура, вече формират около половината от годишния ръст на БВП, докато покупателната способност на по-бедните американци спада, а отнемането на автомобили достига нива, сравними с Голямата рецесия.

Сандърс постави и въпроса за заетостта: "Ако AI и роботиката унищожат милиони работни места и създадат масова безработица, как хората ще оцелеят без доходи? Много малко членове на Конгреса мислят сериозно за това."

Освен икономическите ефекти, сенаторът обърна внимание и на социалните рискове - нарастващата емоционална зависимост на потребителите от AI чатботове, както и амбициите на технологични лидери като Илон Мъск, Бил Гейтс и Дарио Амодеи.

"Едно е сигурно - движим се прекалено бързо", обобщи Сандърс.

По думите му предложеният мораториум върху строителството на нови центрове за данни ще даде шанс на демокрацията да навакса с технологичните промени и да гарантира, че ползите от AI ще бъдат за всички, а не само за най-богатите хора на планетата.

