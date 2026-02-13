Докато технологични ръководители говорят за четиридневна работна седмица и "освобождение от труда" благодарение на изкуствения интелект, икономистът и бивш министър на труда на САЩ Робърт Райх предупреждава за по-мрачна перспектива. Според него автоматизацията чрез AI няма да донесе по-добър живот за мнозинството, а ще задълбочи социалните неравенства.

Изкуственият интелект

В свой нов анализ Райх отбелязва, че макар американската икономика и фондовият пазар да се представят силно, реалната ситуация за повечето работещи остава трудна. И с навлизането на AI именно работниците и хората с по-ниски доходи ще понесат основния удар.

Райх коментира изказвания на ръководители като Ерик Юан от Zoom Video Communications и Джейми Даймон от JPMorgan Chase, които прогнозират, че автоматизацията ще доведе до тридневна или четиридневна работна седмица.

Според Райх обаче това няма да означава същото възнаграждение за по-малко работа.

"Четиридневната седмица най-вероятно ще дойде с четиридневна заплата. Тридневната - с тридневна", пише той.

Като аргумент икономистът посочва т.нар. разрив между производителност и възнаграждение. В САЩ производителността продължава да нараства, но делът от икономическия растеж, който достига до работниците, почти не се е променил от 70-те години насам.

С други думи, по-голямата ефективност не се превръща автоматично в по-високи доходи за мнозинството.

Според Райх няма основания да се очаква, че AI ще промени тази тенденция. По-скоро той може да ускори процеса, при който работниците губят позиции, докато печалбите се концентрират в ръцете на малък брой компании и инвеститори.

Американски сенатор: Роботите на милиардерите ще ви изхвърлят на улицата
Виж още Американски сенатор: Роботите на милиардерите ще ви изхвърлят на улицата

Дори без пълномащабно навлизане на AI, пазарът вече показва признаци на напрежение. Ръстът на пълноценните работни места през 2025 г. е бил минимален, докато все повече хора се насочват към гиг икономиката на фона на съкращения и спад на заплатите при нископлатените позиции.

Райх обобщава, че вместо "ера на изобилие", новите технологии до момента са допринесли за оформянето на двустепенно общество - малцина с изключително богатство и мнозинство, което едва свързва двата края. В крайна сметка, според икономиста, въпросът не е само технологичен, а и социално-политически.

"Всичко опира до това кой има властта", заключава той.

Дали AI ще се превърне в инструмент за масово благоденствие или в ускорител на социалното разслоение, зависи не толкова от алгоритмите, колкото от икономическите и политическите решения, които ще определят как се разпределят ползите от новата вълна автоматизация.

