След срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин напрежението около технологичните отношения между САЩ и Китай отново се изостри. Белият дом официално потвърди, че Nvidia няма право да доставя в Китай своите най-модерни AI ускорители от серията Blackwell. Според прессекретаря Каролин Левит, Вашингтон не планира "в момента" да позволява продажбата на тези продукти в КНР, тъй като те се разглеждат като стратегически ресурс от национално значение.

Решението идва само дни след като Доналд Тръмп заяви, че "най-съвременните американски технологии трябва да останат за американските компании". Така той сложи точка на спекулациите, че по време на разговорите с китайския лидер може да бъде обсъдена отмяна на ограниченията. Тръмп призна, че подобна тема изобщо не е била повдигната по време на срещата.

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, изрази надежда, че компанията ще може един ден да се върне на китайския пазар, но засега това изглежда все по-малко вероятно. Въпреки че фирмата разработи специална "забавена" версия на чипа Blackwell, която отговаря на изискванията на американските регулатори, доставките към Китай така и не се реализираха.

Американските ограничения върху износа на високопроизводителни чипове към Китай са част от по-широка стратегия на САЩ да ограничат достъпа на Пекин до критични технологии за изкуствен интелект. Според анализаторите, това решение ще засили усилията на Китай да развие собствена полупроводникова индустрия, а в краткосрочен план може да доведе до забавяне на внедряването на AI системи в местния пазар.

