Алгоритъмът сам е открил целта, изчислил траекторията ѝ, след което е извършил прехват и стрелба

Автономният боен дрон MQ-20 Avenger на General Atomics успешно е симулирал въздушен бой и "унищожение" на пилотиран самолет по време на учение, проведено на 18 януари. Демонстрацията показва значителен напредък в разработката на софтуер и сензорни системи, които ще управляват следващото поколение бойни безпилотни летателни апарати.

Военновъздушните сили и военноморските флотове по света все по-активно залагат на бойни дронове, способни да действат в силно застрашена среда. Макар самите платформи да са добре развити, основното предизвикателство остава създаването на автономни системи за откриване, проследяване и поразяване на въздушни цели с минимален човешки контрол.

В рамките на програмата си за развитие на автономни бойни системи General Atomics Aeronautical Systems използва MQ-20 Avenger като летяща лаборатория за тестване на нови сензори и алгоритми в динамични сценарии "въздух-въздух". Дронът представлява високоскоростна, многофункционална безпилотна платформа, проектирана за операции в среда с повишена заплаха. Стелт конструкцията и S-образната изпускателна система намаляват както радарната, така и инфрачервената му видимост.

По време на последното учение MQ-20 Avenger е изпълнявал ролята на т.нар. Collaborative Combat Aircraft - концепция за бойни дронове, които действат самостоятелно или в тясно взаимодействие с пилотирани самолети. Задачата му е била да прехване и ангажира пилотиран "агресор", чийто тип не е официално разкрит, но според ранни тестове става дума за самолет, подобен на F-5 Tiger II.

Дронът е използвал действащ инфрачервен сензор за търсене и проследяване (IRST) на компанията Anduril. За разлика от радара, тази технология позволява откриване на целта чрез топлинния ѝ подпис, без да се издава позицията на дрона. Въз основа на получените данни бордовите компютри на MQ-20 са изчислили траекторията на целта, прогнозирали са движението ѝ и са формирали решение за прехват и стрелба. Симулираният пуск на оръжие е потвърден от телеметричните данни като успешен "kill".

Особен акцент в упражнението е поставен върху поведението на дрона в интегрирано въздушно пространство. MQ-20 е спазвал всички правила за полети, като е оставал в предварително определената си зона за действие и е избягвал забранени или рискови райони. Това позволява агресивни маневри без опасност от навлизане в цивилно въздушно пространство или в зони с повишена заплаха.

Освен това дронът е демонстрирал способност да изпълнява стандартен инструментален полет, поддържайки зададени курс, скорост и височина, както и безпроблемно да превключва между автономно управление на полета и автономно изпълнение на бойната мисия.

"Тази демонстрация подчертава ангажимента ни към развитието на взаимодействието между човек и машина и показва нарастващата зрялост на автономните системи при вземането на самостоятелни решения въз основа на сензорни данни", коментира Майкъл Атууд, вицепрезидент по напреднали програми в General Atomics. По думите му способността на автономен дрон самостоятелно да открие и порази цел е ключова стъпка към изграждането на надеждна екосистема от съвместни бойни платформи за бъдещите военни операции.

