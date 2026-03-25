OpenAI планира да прекрати изцяло разработката и поддръжката на своето приложение за генериране на видео чрез изкуствен интелект Sora, съобщава "Уолстрийт Джърнъл". Решението идва по-малко от пет месеца след пускането на продукта.

Приложението дебютира в началото на октомври с амбицията да предложи фотореалистично генериране на видео от текст, но бързо се превърна в източник на противоречия. Сред най-често споделяното съдържание бяха клипове със сцени на кражби, нарушения на авторски права, както и видеа с починали знаменитости в неуместен контекст. Това постави Sora в центъра на дебатите около етиката и контрола върху генеративния AI.

Въпреки силния старт и временното оглавяване на класациите в App Store, интересът към приложението рязко е спаднал, а потребителската активност не се е задържала. По данни на изданието, компанията възнамерява да прекрати не само потребителската версия, но и инструментите за разработчици, свързани с модела.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман е съобщил на служителите, че OpenAI ще се оттегли от продуктите, базирани на видео AI. Очаквана интеграция на Sora в популярния чатбот ChatGPT също няма да бъде реализирана.

Решението поставя под въпрос и сключеното през декември споразумение с The Walt Disney Company, което предвиждаше използването на над 200 персонажа от франчайзи като Marvel, Star Wars и Pixar за генериране на съдържание.

Официалните причини за прекратяването не са изцяло ясни, но сред възможните фактори се посочват проблемите с авторските права, неподходящото съдържание и високите разходи за поддръжка на услугата. Според анализи, Sora не е успяла да генерира значими приходи.

Вътрешен фокус върху по-печеливши направления също изглежда е сред водещите мотиви.

"Не можем да изпуснем този момент, защото сме разсеяни от странични проекти", коментира ръководителят на продуктовото направление Фиджи Симо в служебна бележка, цитирана от изданието. По думите ѝ компанията ще съсредоточи усилията си върху бизнес решения и инструменти за продуктивност.

Ходът подчертава стратегическо пренасочване на OpenAI към области с по-ясен бизнес модел, в момент когато компанията се подготвя за потенциално първично публично предлагане.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



