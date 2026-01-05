Учени обявиха резултатите от търсенето на извънземни сигнали от мистериозния обект 3I/ATLAS, като данните засега сочат, че той е естествено космическо тяло, а не артефакт на извънземна цивилизация. Въпреки това изследователите подчертават, че обектът остава изключително интересен заради рядкостта си.

3I/ATLAS беше открит през юли от телескопа ATLAS в Чили. Той се движи с толкова висока скорост, че не е гравитационно свързан със Слънцето. Това го прави едва третия известен междузвезден обект, преминал през Слънчевата система, след 1I/'Oumuamua през 2017 г. и кометата 2I/Borisov през 2019 г.

Макар наличните наблюдения да показват, че 3I/ATLAS има типичните характеристики на комета - ледено ядро и ярка кома от газ и прах - астрономът от Харвард Ави Льоб за пореден път спекулира с възможността обектът да представлява извънземен артефакт. Самият той обаче признава, че с натрупването на нови данни вероятността за технологичен произход намалява.

При най-близкото приближаване на обекта до Земята на 19 декември, когато той премина на около 167 милиона мили, международен екип от проекта Breakthrough Listen насочи най-големия радиотелескоп с единична антена в света - Green Bank Telescope - към 3I/ATLAS. В предварителен научен доклад изследователите съобщават, че не са засекли никакви радио сигнали, които биха могли да се тълкуват като изкуствени.

От Института SETI потвърждават, че не е открито локализирано излъчване, свързано с обекта, и че поведението му напълно съответства на естествени астрофизични процеси. Анализът показва, че 3I/ATLAS има типична кометна структура и не демонстрира аномалии, които да подсказват извънземен произход.

Въпреки това учените отбелязват, че броят на известните междузвездни обекти е изключително малък и че хипотезата за междузвездни сонди като "техносигнатури" не може напълно да бъде изключена без задълбочени наблюдения.

Ави Льоб продължава да изследва някои необичайни характеристики на 3I/ATLAS, включително предполагаемия му голям размер и прецизната му траектория, която го е доближила и ще го доближи до Марс, Венера и Юпитер. Въпреки това, с натрупването на доказателства, вероятността обектът да е нещо повече от голяма ледена комета, съставена основно от воден и въглероден диоксиден лед, постепенно намалява.

Льоб използва собствена скала за оценка на извънземен произход - от нула за напълно естествен обект до десет за потвърдена извънземна технология. Първоначално той оценява 3I/ATLAS с четири, но засега отказва да актуализира оценката си, докато не бъдат публикувани и анализирани всички данни около най-близкото му преминаване край Земята.

