Трябва да се внимава за драматично разместване в пазара на труда или за подпомогнат от изкуствен интелект биотероризъм

Снимка: Getty Images

Основателят на Microsoft и съпредседател на фондация "Бил и Мелинда Гейтс" Бил Гейтс заяви, че остава оптимист за бъдещето на света, въпреки че за първи път от десетилетия глобалният напредък показва тревожни признаци на забавяне. Поради тази причина той предупреждава да се внимава за "бележки под линията" - три ключови въпроса, от които зависи бъдещата траектория на света.

1. Ще стане ли по-богатият свят по-щедър?

Гейтс поставя под съмнение готовността на богатите държави и свръхбогатите индивиди да увеличат подкрепата си за най-уязвимите общества. Той подчертава, че помощта за развитие дори в най-щедрите страни представлява под 1% от БВП, но съкращенията ѝ имат фатални последици.

Филантропията, според него, трябва да расте заедно с глобалното богатство - особено в свят с рекорден брой милиардери и т.нар. "центимилиардери".

2. Ще бъдат ли иновациите използвани за намаляване на неравенствата?

Гейтс посочва, че технологичния напредък и изкуственият интелект могат да се окажат важни и да променят живота на хората към по-добро, ако се приложат в за справяне с климатичните промени и за подобряване на образованието и здравеопазването.

По думите му ИИ може да революционизира диагностиката, превенцията и лечението на заболявания като Алцхаймер, рак, малария и туберкулоза. Гейтс вярва, че изкуственият интелект ще позволи висококачествена медицинска помощ дори в региони с недостиг на лекари.

Персонализираното обучение чрез ИИ също може да задържи интереса на учениците и да подпомогне учителите, ако се прилага разумно и мащабно.

Но според Гейтс ще има нужда и от регулации. Без глобални политики и инвестиции пазарът сам по себе си не може да осигури нужните технологии. Затова той продължава да инвестира милиарди чрез Breakthrough Energy и в климатична адаптация, особено за бедните държави.

3. Ще успеем ли да ограничим негативните ефекти на AI?

Според Гейтс изкуственият интелект ще бъде най-трансформиращата технология в историята на човечеството. Наред с ползите обаче идват сериозни рискове.

Злоупотреба от престъпни и терористични групи, включително потенциал за биотероризъм чрез ИИ модели е риск. Но такъв съществува и от разместването на пазара на труда, особено в сфери като софтуерната разработка, обслужването на клиенти и логистиката.

Гейтс смята, че още през 2026 г. светът трябва активно да се подготвя за тези промени - чрез политики, които да разпределят ползите от AI по-справедливо и да смекчат социалните сътресения.

