Бил Гейтс представя Windows преди 43 години, но първата версия излиза чак две години по-късно
На 10 ноември 1983 г. Microsoft показва за първи път Windows. Първата версия на операционната система достига до потребителите едва на 20 ноември 1985 г.
Днес се навършват 43 години от представянето на първия Windows - платформата, която промени начина, по който милиони хора използват персоналните компютри. На 10 ноември 1983 г. Бил Гейтс обявява новия проект на Microsoft пред журналисти и представители на технологичната индустрия в Ню Йорк. Първоначално разработката носи името Interface Manager, но впоследствие компанията избира Windows - наименование, което описва основната концепция на графичния интерфейс.
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Самата операционна среда обаче не се появява веднага. Разработката започва още през 1981 г., а първоначалните планове на Microsoft предвиждат Windows да бъде готова през 1984 г. Проектът се оказва по-сложен от очакваното и преминава през няколко забавяния. Първата версия, Windows 1.0, дебютира официално на 20 ноември 1985 г. Така след десет дни ще се навършат и 41 години от нейното пазарно представяне.
Windows 1.0 всъщност не е самостоятелна операционна система в съвременния смисъл на думата. Тя работи върху MS-DOS и представлява графична среда, която позволява на потребителите да управляват компютъра чрез прозорци, менюта и мишка, вместо да разчитат единствено на текстови команди.
Още първата версия включва някои функции, които остават характерни за Windows и до днес. Сред тях са калкулатор, календар, часовник, текстов редактор Notepad и графичната програма Paint. Има също клипборд за прехвърляне на информация между приложенията и възможност за работа с няколко програми едновременно.
Интерфейсът обаче изглежда доста различно от съвременните версии. Прозорците не могат да се застъпват един върху друг. Вместо това те се подреждат един до друг, а потребителите могат да превключват между различните приложения. Това е една от най-отличителните особености на Windows 1.0.
Първата версия има сравнително скромни системни изисквания за времето си. Тя може да работи с процесор Intel 8088 и минимум 256 KB оперативна памет. Необходими са още две флопидискови устройства или твърд диск, както и съвместима графична карта. Мишката е препоръчителна, но не задължителна.
Приемът на Windows 1.0 е смесен. Критиците виждат потенциал в графичния интерфейс, но посочват ниската производителност, ограниченията и липсата на достатъчно специализиран софтуер. The New York Times дори сравнява работата на Windows на компютър с 512 KB памет с "изливане на меласа в Арктика", за да опише колко бавно работи системата.
Първоначално платформата не успява да оправдае амбициите на Бил Гейтс. Той прогнозира, че до края на 1984 г. Windows ще бъде инсталирана на 90% от съвместимите с IBM персонални компютри. Това не се случва. Според данни на списание Computerworld до април 1987 г. са продадени около 500 000 копия.
Истинският пробив идва с Windows 3.0 през 1990 г., а Windows 95 през 1995 г. превръща платформата в масов стандарт за персоналните компютри. Днес Windows продължава да бъде основна част от бизнеса на Microsoft и една от най-разпространените компютърни операционни системи в света.