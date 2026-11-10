На 10 ноември 1983 г. Microsoft показва за първи път Windows. Първата версия на операционната система достига до потребителите едва на 20 ноември 1985 г.

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Днес се навършват 43 години от представянето на първия Windows - платформата, която промени начина, по който милиони хора използват персоналните компютри. На 10 ноември 1983 г. Бил Гейтс обявява новия проект на Microsoft пред журналисти и представители на технологичната индустрия в Ню Йорк. Първоначално разработката носи името Interface Manager, но впоследствие компанията избира Windows - наименование, което описва основната концепция на графичния интерфейс.

Самата операционна среда обаче не се появява веднага. Разработката започва още през 1981 г., а първоначалните планове на Microsoft предвиждат Windows да бъде готова през 1984 г. Проектът се оказва по-сложен от очакваното и преминава през няколко забавяния. Първата версия, Windows 1.0, дебютира официално на 20 ноември 1985 г. Така след десет дни ще се навършат и 41 години от нейното пазарно представяне.

Windows 1.0 всъщност не е самостоятелна операционна система в съвременния смисъл на думата. Тя работи върху MS-DOS и представлява графична среда, която позволява на потребителите да управляват компютъра чрез прозорци, менюта и мишка, вместо да разчитат единствено на текстови команди.

Още първата версия включва някои функции, които остават характерни за Windows и до днес. Сред тях са калкулатор, календар, часовник, текстов редактор Notepad и графичната програма Paint. Има също клипборд за прехвърляне на информация между приложенията и възможност за работа с няколко програми едновременно.

Интерфейсът обаче изглежда доста различно от съвременните версии. Прозорците не могат да се застъпват един върху друг. Вместо това те се подреждат един до друг, а потребителите могат да превключват между различните приложения. Това е една от най-отличителните особености на Windows 1.0.

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Първата версия има сравнително скромни системни изисквания за времето си. Тя може да работи с процесор Intel 8088 и минимум 256 KB оперативна памет. Необходими са още две флопидискови устройства или твърд диск, както и съвместима графична карта. Мишката е препоръчителна, но не задължителна.

Приемът на Windows 1.0 е смесен. Критиците виждат потенциал в графичния интерфейс, но посочват ниската производителност, ограниченията и липсата на достатъчно специализиран софтуер. The New York Times дори сравнява работата на Windows на компютър с 512 KB памет с "изливане на меласа в Арктика", за да опише колко бавно работи системата.

Първоначално платформата не успява да оправдае амбициите на Бил Гейтс. Той прогнозира, че до края на 1984 г. Windows ще бъде инсталирана на 90% от съвместимите с IBM персонални компютри. Това не се случва. Според данни на списание Computerworld до април 1987 г. са продадени около 500 000 копия.

Истинският пробив идва с Windows 3.0 през 1990 г., а Windows 95 през 1995 г. превръща платформата в масов стандарт за персоналните компютри. Днес Windows продължава да бъде основна част от бизнеса на Microsoft и една от най-разпространените компютърни операционни системи в света.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.