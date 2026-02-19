172 Снимка: Getty Images

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс няма да изнесе планираната си ключова реч на срещата India AI Impact Summit в Делхи, съобщиха от неговата фондация часове преди началото на изказването, предава Би Би Си.

От Gates Foundation посочиха, че решението е взето след "внимателно обмисляне" и с цел "фокусът да остане върху основните приоритети на срещата", без да дават допълнителни подробности.

Оттеглянето идва на фона на подновени спорове около връзките на Гейтс с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, след като името му бе споменато в нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през януари. Говорител на Гейтс определи твърденията в документите като "абсолютно абсурдни и напълно неверни", а самият милиардер по-рано заяви, че съжалява за контактите си с Епстийн.

В едни от разсекретените мейли, Епстийн казва, че е предложил антибиотик, който Бил Гейтс тайно да сложи в кафето на съпругата си, след като самия той се е заразил с полово предавани болести от проститутки.

Фондацията съобщи, че вместо него на форума ще говори Анкур Вора, президент на офисите ѝ за Африка и Индия. Организацията подчерта, че остава "напълно ангажирана" с работата си в Индия за насърчаване на общи цели в здравеопазването и развитието.

Въпреки отсъствието на Гейтс, на форума участват редица водещи фигури от технологичния сектор, сред които главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и ръководителят на Anthropic Дарио Амодей.

На срещата изказвания направиха и индийският премиер Нарендра Моди и френският президент Еманюел Макрон. И двамата призоваха за демократизиране на изкуствения интелект и за споделен подход към иновациите. Моди подчерта, че технологиите трябва да се споделят, "така че хората да не се превърнат просто в точка данни за AI или в суровина за него", и допълни, че "AI трябва да стане средство за включване и овластяване, особено за Глобалния юг". Макрон заяви, че е необходимо разговорът да се промени от "нека правим повече" към "нека правим по-добре заедно".

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също акцентира, че бъдещето на AI не бива да се "решава от шепа държави" или да бъде оставено на "прищевките на няколко милиардери".

Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай обяви, че компанията работи по създаването на цялостен AI хъб в южния индийски град Вишакхапатнам, който според него ще донесе работни места и достъп до модерни технологии. Милиардерът Мукеш Амбани обеща инвестиции в размер на 110 млрд. долара през следващите седем години за изграждане на индийска AI екосистема. От своя страна Амодей заяви, че Anthropic желае да работи с Индия по "тестване и оценка на модели от гледна точка на рисковете за сигурността".

Отказът на Гейтс идва след дни на спекулации дали ще присъства на събитието. В понеделник той посети щата Андхра Прадеш, където по информация на местни медии е обсъждал инициативи в сферата на здравеопазването, земеделието, образованието и технологиите. След появата на публикации, че може да се оттегли, от фондацията първоначално заявиха, че той ще изнесе речта си по график.

Отсъствието му се разглежда като удар по амбициите на Индия да позиционира форума като водещо международно събитие и да утвърди страната като глобален център за изкуствен интелект. В срещата участват делегати от над 100 държави, включително държавни и правителствени ръководители. Петдневната програма включва политически панели, представяне на стартъпи и закрити дискусии за управление, инфраструктура и иновации в областта на AI.

Форумът бе съпътстван и от противоречия, включително критики за организационни проблеми в първия ден и случай, при който индийски университет представи роботизирано куче като собствена разработка, което впоследствие се оказа произведено в Китай.

В рамките на събитието бяха обявени и инвестиционни ангажименти от компании, сред които и Microsoft, за разширяване на достъпа до AI технологии и инфраструктура в страни като Индия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.