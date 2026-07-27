World залага на доказване на човешка самоличност в ерата на изкуствения интелект

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World, стартъпът за онлайн идентификация, създаден съвместно от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, привлече 52,5 млн. долара чрез продажба на своя криптотокен WLD на стратегически инвеститори.

Участниците в сделката са придобили токени с 12-месечен период на блокиране. Това означава, че инвеститорите няма да могат да продават или търгуват активите си през следващата година. Според компанията този механизъм показва "дългосрочен ангажимент към продължаващия растеж и полезността на World".

Средствата ще бъдат насочени към World Foundation - фондация, регистрирана на Каймановите острови, която управлява развитието и разширяването на мрежата World.

Водещ инвеститор в сделката е Pantera Capital, компания за рисков капитал, специализирана в дигитални активи. Сред останалите участници са Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto и Selini Capital.

Проектът World се управлява от стартъпа Tools for Humanity (TFH), базиран в Сан Франциско. Главен изпълнителен директор и съосновател на компанията е Алекс Блания, а Сам Алтман е вторият съосновател.

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Основната идея на World е да създаде система за доказване на човешка самоличност в интернет. Компанията смята, че с развитието на изкуствения интелект все по-трудно ще бъде да се различава съдържание, създадено от хора, от това, генерирано от ботове и AI системи.

За тази цел World разработва технологията World ID - анонимен цифров идентификатор, който потвърждава, че зад даден акаунт стои реален човек, а не автоматизирана система. За целта потребителите трябва да преминат през сканиране на ириса на окото с устройство, наречено Orb. Металната сфера преобразува уникалните характеристики на ириса в криптографски идентификатор.

Устройствата Orb са разположени в офисите на компанията и в партньорски обекти по света.

Проектът първоначално беше известен като Worldcoin и имаше по-силен акцент върху криптовалутите. Името Worldcoin съвпада с обозначението на токена WLD. Потребителите могат да съхраняват и търгуват с него чрез приложението World, което включва и криптопортфейл.

По-късно компанията промени името си на World на фона на критиките към криптоиндустрията. Но най-големите опасения около проекта на Сам Алтман са свързани със събирането на биометрични данни и свързването им с конкретния потребител.

През 2018 година списание Wired определи, че подобни проекти крият голям риск за човешките права. Причината е, че от технологията лесно могат да се възползват недоброжелателни правителства, които да ограничат свободите на гражданите си.

През април проектът представи нова версия на приложението си и обяви партньорства с компании като Tinder, Zoom и DocuSign. Въпреки глобалните си амбиции обаче World все още среща трудности при разширяването на услугата и привличането на достатъчно потребители.

През юни Tools for Humanity извърши съкращения на служители като част от опитите си да оптимизира бизнеса.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.