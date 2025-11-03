Бивш шеф на Intel разработва AI за "ускоряване на Второто пришествие"
Патрик Гелсингър оглавява технологичната компания Gloo, която цели да подпомогне завръщането на Христос
Патрик Гелсингър, бившият главен изпълнителен директор на гиганта Intel, се е посветил на необичайна мисия след напускането си - да използва силата на изкуствения интелект за постигането на религиозни цели. Той е изпълнителен председател на технологичната компания Gloo, чиято амбиция е да разпространява християнските ценности в Силициевата долина и сред политическите среди във Вашингтон.
Изкуственият интелект
Основният инструмент за постигане на тази цел е създаването на изкуствен интелект, който не само да отразява християнските морални норми, но и, по думите на самия Гелсингър, трябва да "ускори завръщането на Христос".
В интервю за "Гардиън" той заявява: "Мисията на живота ми е да работя върху технология, която би подобрила качеството на живот на всеки човек на планетата и би ускорила Второто пришествие".
Гелсингър се самоопределя като "прероден наново християнин", който повярвал наново след създаването на микропроцесора Intel 386. Той е автор на две книги, насочени към християнската аудитория, и определя Силициевата долина като свое "мисионерско поле". Сега, начело на Gloo, той вижда възможност да осъществи тази своя визия.
Компанията Gloo е създала големият езиков модел CALLM (Christian-Aligned Large Language Model). С негова помощ пасторите могат да създават собствени AI асистенти, обучени върху техните проповеди и съдържание.
По думите с Гелсингър принадлежи към "Неденоминационно християнство". Това е форма на християнство, която не принадлежи към конкретна църковна деноминация (като православие, католицизъм, протестантство и др.), а се стреми към по-независимо и директно следване на Библията и личната вяра. Гелсингъре дарител на частният християнски университет Джесъп, обвързан с характерните за Америка "мега църкви", в които проповедите приличат повече на шоу. Университетът има подписан договор с Bethel Church, която проповядва, че всеки човек може да извършва чудесата, описани в Библията.
Според Гелсингър навлизането на изкуствения интелект е повратен момент, сравним с изобретяването на печатната преса от Гутенберг.
По време на семинар в Колорадския християнски университет той прави аналогия с начина, по който Мартин Лутер е използвал новата технология, за да даде тласък на Реформацията и да промени човечеството.
"Въпросът днес е: ще приемем ли и ще оформим ли изкуствения интелект като технология, която наистина да се превърне в мощно въплъщение и изражение на Църквата?", пита риторично той.
Инициативата на Гелсингър е пореден пример за преплитането на високите технологии с религията - тенденция, която включва както интереса на милиардера Питър Тийл към буквалното завръщане на Антихриста, така и склонността на фигури като Сам Алтман от OpenAI да описват своите AI модели с почти божествени термини.
Междувременно, много от по-традиционните форми на християнството гледат скептично към обвързването на религията с изкуствения интелект. Преди месец папа Лъв XIV разкритикува предложение за създаването на негов AI аватар.
Големите езикови модели могат да "халюцинират", поради което намесата на AI в религията би могла да завърши катастрофално.