314 Снимка: AP/БТА

Патрик Гелсингър, бившият главен изпълнителен директор на гиганта Intel, се е посветил на необичайна мисия след напускането си - да използва силата на изкуствения интелект за постигането на религиозни цели. Той е изпълнителен председател на технологичната компания Gloo, чиято амбиция е да разпространява християнските ценности в Силициевата долина и сред политическите среди във Вашингтон.

Основният инструмент за постигане на тази цел е създаването на изкуствен интелект, който не само да отразява християнските морални норми, но и, по думите на самия Гелсингър, трябва да "ускори завръщането на Христос".

В интервю за "Гардиън" той заявява: "Мисията на живота ми е да работя върху технология, която би подобрила качеството на живот на всеки човек на планетата и би ускорила Второто пришествие".

Гелсингър се самоопределя като "прероден наново християнин", който повярвал наново след създаването на микропроцесора Intel 386. Той е автор на две книги, насочени към християнската аудитория, и определя Силициевата долина като свое "мисионерско поле". Сега, начело на Gloo, той вижда възможност да осъществи тази своя визия.

Компанията Gloo е създала големият езиков модел CALLM (Christian-Aligned Large Language Model). С негова помощ пасторите могат да създават собствени AI асистенти, обучени върху техните проповеди и съдържание.

По думите с Гелсингър принадлежи към "Неденоминационно християнство". Това е форма на християнство, която не принадлежи към конкретна църковна деноминация (като православие, католицизъм, протестантство и др.), а се стреми към по-независимо и директно следване на Библията и личната вяра. Гелсингъре дарител на частният християнски университет Джесъп, обвързан с характерните за Америка "мега църкви", в които проповедите приличат повече на шоу. Университетът има подписан договор с Bethel Church, която проповядва, че всеки човек може да извършва чудесата, описани в Библията.

Според Гелсингър навлизането на изкуствения интелект е повратен момент, сравним с изобретяването на печатната преса от Гутенберг.

По време на семинар в Колорадския християнски университет той прави аналогия с начина, по който Мартин Лутер е използвал новата технология, за да даде тласък на Реформацията и да промени човечеството.

"Въпросът днес е: ще приемем ли и ще оформим ли изкуствения интелект като технология, която наистина да се превърне в мощно въплъщение и изражение на Църквата?", пита риторично той.

Инициативата на Гелсингър е пореден пример за преплитането на високите технологии с религията - тенденция, която включва както интереса на милиардера Питър Тийл към буквалното завръщане на Антихриста, така и склонността на фигури като Сам Алтман от OpenAI да описват своите AI модели с почти божествени термини.

Междувременно, много от по-традиционните форми на християнството гледат скептично към обвързването на религията с изкуствения интелект. Преди месец папа Лъв XIV разкритикува предложение за създаването на негов AI аватар.

Големите езикови модели могат да "халюцинират", поради което намесата на AI в религията би могла да завърши катастрофално.

