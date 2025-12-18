В Китай е създаден работещ прототип на фотолитографска машина с екстремно ултравиолетово излъчване (EUV) - технология, която досега беше изключителна територия на нидерландската компания ASML. Според информирани източници зад проекта стои екип от бивши инженери на компанията, които чрез обратно инженерство са успели да изградят система, способна да генерира EUV лъчение. Макар инсталацията все още да не произвежда реални чипове, тя вече функционира и се използва за тестове.

ASML: Санкциите на САЩ ще върнат Китай с 10-15 години назад в производството на чипове
Виж още ASML: Санкциите на САЩ ще върнат Китай с 10-15 години назад в производството на чипове

Новината поставя под съмнение публичните оценки на ръководството на ASML. През април главният изпълнителен директор на компанията Кристоф Фуке заяви, че на Китай ще са нужни "много, много години", за да настигне Запада в EUV-литографията. Съществуването на този прототип обаче подсказва, че Пекин може да е само на няколко години от създаването на работеща система, като според източници целта е първите чипове да бъдат произведени около 2028 г.

Проектът е част от дългогодишна и изключително секретна държавна програма, често описвана като "китайски проект Манхатън" за полупроводници. Амбицията е страната да произвежда най-модерните чипове с оборудване, изцяло създадено в Китай, и да изключи САЩ и съюзниците им от веригите си за доставки. За целта са използвани компоненти от стари машини на ASML, закупувани чрез вторични пазари и търгове за оборудване, както и части от доставчици на Nikon и Canon.

Въпреки напредъка, китайският прототип все още изостава сериозно от машините на ASML. Основните трудности са свързани с оптичните системи - област, в която ASML разчита на германската Carl Zeiss. Китайската академия на науките обаче вече съобщи за пробив в интеграцията на EUV лъчение в оптиката, което позволи началото на тестове през 2025 г., макар че системата все още се нуждае от сериозна доработка.

Набирането на бивши служители на ASML е било съпроводено с безпрецедентни мерки за сигурност, включително фалшиви документи и постоянен видео контрол на работните места. Европейските регулации ограничават възможностите на ASML да следи дейността на напусналите инженери, а предишни съдебни дела показват колко трудно е на практика да се защитят търговските тайни извън ЕС. Според експерти именно този човешки капитал е ключът към напредъка на Китай в една от най-сложните технологии в съвременната индустрия.

