Стивън Синофски вижда в новия лаптоп на Apple реализирана визия, която Microsoft се е опитала да създаде още през 2012 година

Бившият ръководител на подразделението Windows в Microsoft Стивън Синофски изрази изненадващо топло отношение към новия лаптоп Apple MacBook Neo. В публикация той нарече устройството "компютър, който променя парадигмата" и призна, че появата му му напомня за нереализираните амбиции на Microsoft от началото на миналото десетилетие.

Синофски оглавяваше разработката на Windows 8 и първото поколение Surface, включително експерименталната платформа Windows RT - опит на Microsoft да адаптира операционната система за Arm процесори. Проектът обаче се провали на пазара. Според него именно MacBook Neo показва, че идеята за лек лаптоп с архитектура, близка до тази на смартфоните, е била правилна - просто технологичният свят и потребителите не са били готови за нея.

По думите на експерта Apple е успяла да съчетае компактността, енергийната ефективност и достатъчната производителност за ежедневни задачи по начин, който прави устройството изключително привлекателно. Той дори прогнозира, че след няколко години подобни компютри ще станат още по-мощни и значително по-достъпни, като може да достигнат цена около 699 щ. долара. За него MacBook Neo на практика се позиционира като еволюция и заместител на популярния MacBook Air.

Синофски припомни, че още през 2012 г. Microsoft е имала подобна визия със Surface RT - таблет с Arm процесор Nvidia Tegra, 2 GB оперативна памет и до 64 GB вградена памет, способен да работи с Office и браузър. По това време устройството струваше между 599 и 699 щ. долара в зависимост от конфигурацията. Според него хардуерът не е бил проблем - истинската пречка е била неподготвената екосистема и съпротивата на разработчиците да преминат към новия модел приложения.

В ретроспекция Синофски признава, че Microsoft е допуснала стратегическа грешка, като не е успяла достатъчно бързо да прехвърли разработчиците към новата платформа. Много от тях са настоявали да запазят стария модел на Windows приложенията, който според него е бил създаден за друга технологична епоха. Днес, когато компютрите с Arm архитектура стават все по-популярни, той признава, че идеята на Microsoft е била правилна, но времето и пазарът са се оказали неподходящи.

