GS3 ще разшири възможностите на тежката ракета за мисии до геостационарна орбита, Луната и дълбокия космос

688 Снимка: Blue Origin

Blue Origin обяви две нови разработки за ракетната си програма. Компанията добавя трета степен GS3 към тежката ракета New Glenn и работи по нов двигател за първата ѝ степен, наречен Northstar. Промените трябва да разширят товароносимостта и възможностите за космически мисии.

Новата степен GS3 ще използва един двигател BE-7, разработен първоначално за лунния апарат Blue Moon. Според Blue Origin тя ще позволи директно извеждане на спътникови съзвездия в геостационарна орбита, както и по-тежки научни и изследователски мисии до Луната и дълбокия космос.

Компанията посочва, че GS3 ще може да доставя значителен полезен товар директно към траектория за полет до Луната. Така космическите апарати ще достигат целта по-бързо и ще запазват повече гориво за маневри и операции в окололунното пространство.

Вече има и първи клиент за новата конфигурация. Неуточнена държавна институция е резервирала мисия до пространството между Земята и Луната, която трябва да бъде изстреляна през 2028 г.

В момента New Glenn използва две степени. Първата разполага със седем двигателя BE-4, а втората - с два BE-3U. Ракетата е висока 98 метра и може да извежда около 13 тона към геостационарна трансферна орбита или 45 тона в ниска околоземна орбита.

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Blue Origin вече разработва и по-мощна версия, наречена 9x4. Тя ще разполага с девет двигателя BE-4 на първата степен и четири BE-3U на горната. Очаква се височината ѝ да достигне 122 метра, а товароносимостта - 70 тона до ниска околоземна орбита.

Новата степен GS3 Снимка: Blue Origin

Междувременно компанията представи и Northstar - нов двигател за първата степен на New Glenn. Той използва течен кислород и течен метан, както и BE-4, но има по-опростена конструкция и по-голяма тяга.

Според Blue Origin Northstar е с 30% по-лек и има 50% по-малко компоненти от BE-4. Тягата му достига 715 000 паунда-сила спрямо 640 000 при предшественика. Компанията твърди още, че подобренията в производството позволяват сглобяването на двигателя за по-малко от денонощие. От одобрението на проекта до началото на изпитанията са минали само 11 месеца. Засега няма обявена дата за първия му полет.

Разработките идват в период на трудности за New Glenn. Ракетата дебютира през януари 2025 г., а до момента е летяла три пъти. При последната мисия през април тази година тя изведе комуникационния спътник BlueBird 7 в неправилна орбита и апаратът беше загубен. На 28 май пък ракета се взриви на стартовата площадка по време на тест на двигателите. Blue Origin продължава възстановяването на съоръжението и се подготвя за четвърти полет, планиран за края на годината.

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