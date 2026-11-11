Експерименталната версия натоварва едновременно всички електродвигатели и помага за подобряването на стандартния робот с крака

592 Снимка: Boston Dynamics

Boston Dynamics създаде необичайна версия на човекоподобния робот Atlas, като замени стъпалата му с колела. Компанията обаче няма намерение да превръща машината в хибрид между хуманоиди превозно средство. Конструкцията е изследователска платформа, предназначена да подлага електрическите задвижвания на робота на продължителни и максимално тежки натоварвания.

Напълно електрическият Atlas беше представен през април 2024 г. като наследник на по-ранната версия с хидравлична система. Новата архитектура е по-подходяща за бъдещо масово приложение, но изисква внимателно изпитване на всички двигатели и подвижни възли. За целта инженерите монтирали колелата чрез специални адаптери към стандартните двигатели в глезените, без да променят основната конструкция на робота.

В програмния модел всяко колело е представено като глезен с възможност за неограничено въртене. Инженерите променили системата за обучение с подкрепление, диапазона на управляващите команди и алгоритмите за запазване на равновесие. След тренировки във физическия симулатор MuJoCo Atlas се научил самостоятелно да ускорява, да спира, да завива и да се движи странично, докато управлява положението на цялото си тяло.

Част от движенията са разработени с помощта на записи на човешки действия, заснети чрез технологията Motion Capture. При страничните скокове системата се научила да използва въртенето на колелата вместо обичайното плъзгане на стъпалата. Atlas успял още от първия опит да изпълни и скок със завъртане на 360 градуса, следвайки траектория, първоначално записана при изпълнението на същото движение от човек.

Всяко ускоряване, рязък завой и спиране принуждава двигателите да работят при различни комбинации от висока скорост и въртящ момент, докато поемат цялата маса на робота. Получените резултати вече се използват за усъвършенстването на стандартния Atlas с крака. Следващата задача на екипа е да обучи системата да запазва устойчивост и да компенсира повреда или отказ на отделно задвижване.

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