Прототипът на бойния дрон YFQ-44A Fury, разработен от компанията Anduril, успешно осъществи своя първи полет от летището за логистика в Южна Калифорния.

Вижте как изглежда YFQ-44A Fury >> >> >>

Машината е един от двата финалиста в програмата на Военновъздушните сили на САЩ за "Сътрудничещи бойни самолети" (Collaborative Combat Aircraft - CCA), чиято цел е създаването на автономни безпилотни самолети, които да действат като "лоялни спътници" редом с пилотирани изтребители от пето и шесто поколение.

Другият финалист в програмата е моделът YFQ-42A на General Atomics, който полетя по-рано тази година.

Първият полет на Fury бележи ключов етап в развитието на програмата, като според ВВС на САЩ "двата нови безпилотни изтребителя преминаха от концепция до полет за по-малко от две години". По време на изпитанието дронът е бил съпровождан от два учебни самолета L-29 Delfin.

"Този успех демонстрира как конкуренцията стимулира иновациите и ускорява доставките", заяви секретарят на ВВС Трой Мейнк. "Тези полети ни предоставят реални данни, които са ни нужни, за да оформим изискванията, да намалим рисковете и да гарантираме, че програмата CCA ще достави бойни способности в темпове, които ни държат пред заплахите."

От Anduril подчертават, че основният акцент в разработката на Fury е неговата автономност. Джейсън Левин, старши вицепрезидент по инженерните въпроси в компанията, обясни, че целта никога не е била просто дронът да полети възможно най-бързо, а да се разработи усъвършенствана автономна система.

"YFQ-44A не е проектиран да бъде дистанционно пилотиран самолет и ние не го управляваме по този начин. Всички наземни тестове и полети са и ще продължат да бъдат полуавтономни. Няма оператор с джойстик и ръчка за газта, който да управлява самолета зад кулисите", коментира Левин.

Програмата за летателни изпитания ще продължи с разширяване на летателната обвивка, тестване на различни автономни режими и интеграция на оръжейни системи. От Anduril заявиха, че вече са започнали интеграцията на въоръжение, като първите бойни стрелби се очакват през следващата година. Планират се и тестове с полети на няколко дрона в група, както и съвместни операции с пилотирани изтребители.

За да отговори на бъдещото търсене, Anduril изгражда нов производствен комплекс с площ близо 465 000 кв.м в Кълъмбъс, Охайо, наречен Arsenal-1. Очаква се съоръжението да бъде отворено догодина и да има капацитет за производство на стотици дронове годишно. Производството на прототипи в новия завод се предвижда да започне през първата половина на 2026 г.

