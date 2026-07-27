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Предприемачът и популяризатор на идеите за дълголетие Брайън Джонсън подхвърли, че е клонирал своя "бебешка версия", която един ден може да помогне за възстановяване на организма му и дори за отглеждане на органи за трансплантация. Според специалисти обаче твърденията му са значително преувеличени с цел привличане на внимание. 

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Джонсън, който наскоро съобщи, че е диагностициран с нелечимо заболяване, публикува в социалната мрежа X, че е създал "бебешка" версия на себе си в лабораторни условия.

"За някои това може да изглежда плашещо... като дистопично бъдеще. За други това е неизбежното бъдеще на здравеопазването", написа той.

В публикацията си предприемачът твърди, че това ще му позволи един ден да стане "свой собствен кръвен донор" и потенциално да отглежда органи за трансплантация.

В действителност Джонсън не е създал човешки клонинг. Става дума за индуцирани плурипотентни стволови клетки - клетки, получени чрез препрограмиране на обикновени клетки от възрастен човек в състояние, подобно на това на ембрионалните стволови клетки.

Тези клетки могат да се самообновяват и при подходящи условия да се превърнат в различни видове клетки в човешкото тяло. Именно затова учените ги разглеждат като обещаващ инструмент за регенеративната медицина.

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Джонсън смята, че съхраняването на собствен запас от такива клетки ще му позволи в бъдеще да възстановява увредени органи и тъкани, включително белите дробове и зрението.

"Тази технология ни дава път към обръщане на процеса на стареене", твърди той.

Според специалистите обаче подобни приложения все още не са доказани в клиничната практика. Макар изследванията върху стволовите клетки да напредват, учените все още не разполагат с надежден метод за създаване на напълно функционални човешки органи от собствените клетки на пациента.

Един от експерименталните подходи предвижда човешки органи да се развиват в организми на генетично модифицирани животни, например прасета. Засега тези опити са достигнали само до ембрионален стадий и не са довели до трансплантация при хора.

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Друг метод, известен като ксенотрансплантация, използва органи от генетично модифицирани прасета. И тази технология все още е в експериментална фаза. До момента подобни трансплантации са извършвани само при ограничен брой пациенти, а присадените органи постепенно са били отхвърляни от организма.

Поради това експерти призовават подобни твърдения да се разглеждат с повишено внимание. Макар стволовите клетки да са сред най-обещаващите направления в съвременната медицина, много от очакваните им приложения все още остават предмет на научни изследвания.

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