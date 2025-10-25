Автономни дронове скоро ще започнат да реагират на сигнали до спешния номер 999 в Лондон като част от пилотен проект на "Скотланд ярд". Оборудвани с висококачествени камери, тези дронове ще могат да достигат до местопрестъпления в рамките на две минути - по-евтина и по-бърза алтернатива на полицейските хеликоптери, съобщава британския "Телеграф".

Те ще оказват съдействие при различни извънредни ситуации и ще осигуряват въздушни кадри по време на големи инциденти.

Дроновете ще излитат автоматично от покривите на сгради и ще бъдат управлявани от полицай на място за събиране на видео материал. Пилотната програма, наречена "дрон като първа реакция" (Drone as First Responder - DFR), в момента се тества в района на Ислингтън и скоро ще бъде разширена и в други части на Лондон.

Асистент-комисар Лорънс Тейлър отбеляза, че дроновете ще помогнат за предоставяне на по-точна информация в хаотични ситуации. Суперинтендант Тарин Евънс подчерта, че проектът е възможност за подобряване на полицейската реакция и за повишаване на безопасността на обществото.

