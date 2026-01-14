Британската полиция взела ключово решение на базата на "AI-измислици"
Органите на реда се извиняват, макар първоначално да са твърдели, че не са ползвали изкуствен интелект
Британската полиция в Западен Мидландс официално се извини на парламента, след като стана ясно, че сериозно и изключително спорно решение е било повлияно от информация, генерирана от AI инструмента Microsoft Copilot, която се е оказала невярна.
Изкуственият интелект
Става дума за решението от ноември 2025 г. да се забрани достъпът на фенове на израелския отбор Макаби Тел Авив до мач от Лига Европа срещу Астън Вила в Бирмингам. Мярката предизвика огромен обществен и политически отзвук, като дори премиерът Киър Стармър я определи като "грешна".
В разузнавателен доклад, използван за обявяването на мача като "високорисков", е била включена несъществуваща среща между Макаби Тел Авив и Уест Хем. органите на реда първоначално твърдяха, че "не използват AI", а грешката била резултат от обикновено търсене в Google.
По-късно обаче полицията призна в писмо до парламентарната комисия по вътрешни работи, че грешната информация е възникнала вследствие на използване на Microsoft Copilot при изготвянето на доклада, и поднесе "дълбоко извинение" за подвеждането на депутатите.
На фона на милиардните инвестиции на британското правителство в AI технологии, този инцидент се разглежда от мнозина като тревожен сигнал за това колко опасно може да бъде безкритичното им използване при вземане на реални политически и обществени решения.