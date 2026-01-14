Органите на реда се извиняват, макар първоначално да са твърдели, че не са ползвали изкуствен интелект

228 Снимка: iStock by Getty Images

Британската полиция в Западен Мидландс официално се извини на парламента, след като стана ясно, че сериозно и изключително спорно решение е било повлияно от информация, генерирана от AI инструмента Microsoft Copilot, която се е оказала невярна.

Става дума за решението от ноември 2025 г. да се забрани достъпът на фенове на израелския отбор Макаби Тел Авив до мач от Лига Европа срещу Астън Вила в Бирмингам. Мярката предизвика огромен обществен и политически отзвук, като дори премиерът Киър Стармър я определи като "грешна".

В разузнавателен доклад, използван за обявяването на мача като "високорисков", е била включена несъществуваща среща между Макаби Тел Авив и Уест Хем. органите на реда първоначално твърдяха, че "не използват AI", а грешката била резултат от обикновено търсене в Google.

По-късно обаче полицията призна в писмо до парламентарната комисия по вътрешни работи, че грешната информация е възникнала вследствие на използване на Microsoft Copilot при изготвянето на доклада, и поднесе "дълбоко извинение" за подвеждането на депутатите.

На фона на милиардните инвестиции на британското правителство в AI технологии, този инцидент се разглежда от мнозина като тревожен сигнал за това колко опасно може да бъде безкритичното им използване при вземане на реални политически и обществени решения.

