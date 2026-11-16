Тест показва как безпилотни бойни апарати могат да действат от палубата на самолетоносач и да допълват възможностите на изтребителите F-35B

741 Снимка: Royal Navy

Британският самолетоносач "Кралица Елизабет" (HMS Queen Elizabeth) успешно изстреля четири ударни дрона от палубата си по време на военно учение в Северния Атлантик. Това е важна стъпка в развитието на безпилотните бойни системи за военноморските сили. Тестът демонстрира как дронове могат да действат заедно с пилотирани самолети и да разширяват бойните възможности на самолетоносачите.

Изпитанието е част от ученията Neptune Reach B и Heavy Lift Challenge 3. В тях участва 65 000-тонният HMS Queen Elizabeth, флагман на британския флот. От неговата палуба бяха изстреляни четири ударни дрона Nyan, разработени от Callen-Lenz - дъщерно дружество на BAE Systems.

Изстрелването е осъществено с помощта на специално създадена пневматична катапултна система. Тя е била монтирана директно върху полетната палуба на самолетоносача. Решението показва, че подобна система може да бъде добавена и към други кораби, стига те да разполагат с достатъчно пространство.

Nyan е еднопосочен ударен дрон, който функционира като дрон-камикадзе. Той е предназначен да достигне целта си и да се самоунищожи при атаката. Затова не е необходимо да се връща на борда след изпълнение на мисията.

Според Кралския флот дроновете са действали съвместно с друг безпилотен летателен апарат TEKEVER AR5. Той принадлежи към класа на средновисочинните системи с голяма продължителност на полета. Основната му задача е била да осигурява наблюдение, логистична подкрепа и информация за определяне на целите. Така четирите ударни дрона са успели да достигнат предварително зададените си цели.

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Изпитанието е част от по-широката стратегия на Великобритания за създаване на хибридни военноморски сили. Идеята е безпилотните апарати да не заменят традиционната авиация, а да работят заедно с нея. Те могат да изпълняват разузнавателни задачи, да разширяват обсега на военните операции и да увеличават ефективността на пилотираните платформи.

Това е особено важно за британските самолетоносачи от клас "Кралица Елизабет". За разлика от американските и френските си аналози, те не разполагат с класическа катапултна система от типа CATOBAR. Вместо това използват късо излитане и вертикално кацане (STOVL), както и характерната извита нагоре предна част на палубата, известна като ски скок.

Тази конфигурация поставя специфични изисквания към бъдещите безпилотни самолети. Те трябва да могат да излитат от къси палуби, без да разчитат на стандартните катапулти, използвани от някои други флотове. Системите трябва да са съвместими и с десантни кораби и плавателни съдове, предназначени за превоз на хеликоптери.

Британският флот разглежда подобни технологии като възможност за засилване на присъствието на НАТО в Северния Атлантик. По-конкретно става дума за стратегическия коридор между Гренландия, Исландия и Великобритания, известен като GIUK. Той има ключово значение за наблюдението и контрола на военноморските маршрути между Арктика и Атлантическия океан.

"Тези изпитания ни дават доказателства и увереност, за да решим как безпилотните системи могат да работят заедно с пилотираните самолети", заяви капитан-лейтенант Дейвид Бъртън, отговорник за изпитанията от страна на военноморските способности.

"Наученото ще ни помогне да изградим хибриден флот, който предоставя на командирите по-голям избор и гарантира, че нашите самолетоносачи ще останат на върха на военноморските технологии", допълни той.

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