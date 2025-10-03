Русия редовно се опитва да заглуши сигнала на британски военни сателити, каза началникът на Космическото командване на Обединеното кралство, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Генерал-майор Пол Тедман заяви в интервю за Би Би Си, че руските сили "всяка седмица" се опитват предизвикат нарушения във военните дейности на Обединеното кралство и внимателно наблюдават космическите средства на страната.

"Нашите сателити са заглушавани от руснаците", добави той.

Великобритания разполага с шест военни сателита за комуникации и наблюдение, които са оборудвани с технически средства срещу заглушаване. Но не само британските космически апарати за застрашени от външни смущения. Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус каза, че Русия е следяла два сателита "Интелстат" (Intelsat), използвани от Бундесвера. "Те могат да заглушават, манипулират и да предизвикват кинетически смущения по сателитите", обясни Писториус на пресконференция в Берлин.

В отговор на нарастващото международно напрежение Великобритания и САЩ миналия месец проведоха първите си съвместни маневри със сателити в космоса. Военнослужещи от двете страни приветстваха учението като голяма стъпка към развитието на сътрудничество в тази област.

Между 4 и 12 септември американски спътник извърши инспекция на британски космически апарат в рамките на операция "Олимпийски защитник" - съвместен военен проект, насочен към подобряване на защитата на сателитите.

"Не може да не бъда удовлетворен и горд от напредъка, който постигаме с нашите съюзници", каза британският генерал по повод учението. "Сега заедно с нашите съюзници извършваме авангардни операции в орбита, за да пазим и защитаваме общите ни национални и военни интереси в космоса", добави той.

 

