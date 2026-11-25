Скритите разходи за принтери, тонер и ремонти тихо изяждат бюджета на всяка фирма. Brother предлага решение, при което бизнесът плаща само за това, което използва, и изобщо спира да мисли за техниката за печат.

791 Източник: Brother

Попитайте който и да е управител колко струва печатът във фирмата му и най-вероятно ще чуете приблизителна сума за хартия и касети. Истинската сметка обаче е много по-дълга. В нея влизат принтерите, купени "за всеки случай" и използвани веднъж седмично. Касетите, поръчвани в последния момент на цената, която предлага най-близкият магазин. Часовете, в които служител се опитва да оправи заседнал лист вместо да работи. И дните, в които устройството чака сервиз, а важен договор чака да бъде отпечатан.

Точно тези разходи са в центъра на подхода Управлявани услуги за печат от Brother. Идеята е проста: печатът трябва да работи за бизнеса, а не бизнесът да работи за принтерите.

Първо - анализ, след това устройства

Много фирми разполагат с твърде много или с неподходящи устройства. В един отдел три принтера стоят почти без работа, в друг единственото устройство е постоянно претоварено. Партньорите на Brother започват с анализ на начина, по който фирмата печата, и открива къде се губят пари.

Въз основа на него специалистите предлагат правилните устройства на правилните места. Капацитетът за печат се съобразява с реалните нужди на работното място, без излишни инвестиции в техника, която няма да се използва. Наблюдението не приключва след инсталацията: работата на устройствата се следи на тримесечие, за да се гарантира, че решението продължава да отговаря на нуждите на бизнеса, докато той се развива.

Тонерът пристига сам, преди да е свършил

Една от най-досадните задачи в офиса е поръчката на консумативи. Някой трябва да забележи, че тонерът е на привършване, да намери правилния модел, да го поръча и да изчака доставката. Ако забрави, работата спира.

С услугата за автоматична доставка на Brother тази грижа изчезва. Устройствата сами следят нивото на тонера и мастилото, а новите касети пристигат навреме, според действителните нужди на фирмата. Няма спешни покупки, няма запаси от касети, които заемат място в склада, и няма загубено време.

Източник: Brother

Услуги за управление на печата: плащате само това, което ползвате

За фирми, които искат да прехвърлят цялата грижа за печата на професионалисти, Brother предлага услуги за управление на печата (MPS). Решението се изготвя по поръчка, според конкретните изисквания на бизнеса, независимо дали той работи в един офис или на няколко места, и дали печата основно договори или има сложни нужди от управление на документи.

Най-важните предимства за бизнеса са:

Гъвкави опции за плащане. Фирмата плаща само за това, от което има нужда и което реално използва. Разходите за печат стават предвидими и лесни за планиране.

Без поддръжка от ваша страна. Автоматизираните поръчки на консумативи и онлайн поддръжката елиминират времето за изчакване. Служителите се занимават с работата си, а не с принтерите.

Дистанционно наблюдение. Където и да работят екипите, използването на устройствата се следи от разстояние. Консумативите се поръчват навреме, а проблемите се отстраняват, често преди изобщо да бъдат забелязани.

С други думи, бизнесът получава печат като услуга. Принтерите просто работят, а фирмата може да се съсредоточи върху производителността си вместо върху устройствата.

Източник: Brother

Работи с програмите, които вече използвате

Новите решения често плашат с мисълта за сложна интеграция. Brother работи с водещи софтуерни партньори в областта на печата, сред които Kofax ControlSuite, PaperCut и Everyone Print. Решенията са съвместими с облачен софтуер, лесно се вписват в съществуващите системи на фирмата и могат да растат заедно с нея. Така печатът става естествена част от работните процеси от край до край, а не отделна грижа.

За кого е подходящо

Подходът на Brother е полезен за всяка организация, която печата редовно и иска да държи разходите си под контрол:

Малки и средни фирми, които нямат собствен ИТ специалист и не искат да губят време с принтери.

Счетоводни, адвокатски и застрахователни кантори, в които печатът на документи е ежедневие и всяко прекъсване струва пари.

Компании с няколко офиса или филиала, които искат единен контрол върху печата и консумативите на всички места.

Училища, клиники и публични организации, които трябва да планират бюджета си точно и без изненади.

Източник: Brother

Първата стъпка е един разговор

Пестенето при печата не означава да печатате по-малко или да правите компромис с работата си. Означава да спрете да плащате за неща, които не използвате, и за проблеми, които не би трябвало да имате.

Експертите на Brother могат да анализират как печата вашата фирма и да предложат решение, съобразено точно с нея. Повече информация и форма за контакт ще намерите на страницата Управлявани услуги за печат от Brother.